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Ekonomi Dolar artınca akın ediyorlardı! Bulgarlar Edirne'de bu kez şoku yaşadı
Ekonomi

Dolar artınca akın ediyorlardı! Bulgarlar Edirne'de bu kez şoku yaşadı

Bulgaristan'dan Edirne'ye günübirlik alışverişe gelen Bulgarlar, Kapıkule'deki su baskını nedeniyle mahsur kaldı.

Yeniakit Publisher
2022-09-03 11:53:00 -
Dolar artınca akın ediyorlardı! Bulgarlar Edirne'de bu kez şoku yaşadı

Bulgaristan ve Edirne sınırında akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış etkisini artırarak devam ediyor. Bulgaristan’ın Edirne’ye yakın bölgesinde birçok yerde taşkın yaşandı. Yolların kapanması nedeniyle çok sayıda araç mahsur kaldı.

Edirne’ye günübirlik alışverişe gelen Bulgaristan vatandaşları Kapıkule Sınır Kapısı’ndan çıkış yapmaya hazırlanırken, Bulgar yetkililer gümrük kapısından araç alımını durdurdu.

Kapıkule Sınır Kapısı’nda uzun araç kuyrukları oluştu.

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Yorumlar

Yuhhh

Ulke ... pazarina dondu

Reis

Ben de TL.yükseldi de bulgarlar şok yaşadı zannettim.
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