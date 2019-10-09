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Dolar alıp ABD’nin ekmeğine yağ sürmeyin! Ekonomiye dövizli tuzak

Barış Pınarı Harekâtı öncesinde Ankara ve Washington hattından art arda gelen açıklamalar iç piyasaları etkiledi. Trump’ın Türkiye’yi hedef alan sözleriyle dolar/TL kuru 5.69 liradan ilk aşamada 5.81 liraya ardından 5.85 lira seviyesine kadar yükseldi. Oynaklığı fırsat bilenler ise sosyal medya üzerinden spekülasyona açık değerlendirmelerle vatandaşlaradoları telkin ederken adeta ABD’nin ekmeğine yağ sürüyor.

09 Ekim 2019 Çarşamba 10:24
Dolar alıp ABD’nin ekmeğine yağ sürmeyin! Ekonomiye dövizli tuzak

 Buğra Kardan 

Suriye’yi terör örgütlerinden arındırmak için düğmeye basarak Barış Pınarı Harekâtı ile PYD/PKK’ya büyük bir darbe vurmaya hazırlanan Türkiye, yeni finansal saldırılarla karşı karşıya kaldı. Harekâttan rahatsız olan ABD’den gelen tehditlerin akabinde kur spekülatörleri devreye girdi.

Başkan Donald Trump’ın Twitter’dan yaptığı “Limit aşılırsa Türkiye ekonomisini yok ederim” paylaşımını takiben dolar/TL kurunda sert dalgalanmalar görüldü. Bu skandal paylaşım kurun 5.69 liradan ilk aşamada 5.81 liraya sonra da 5.85 liraya çıkmasına sebep oldu.

Manipülatörlere dikkat

Dolarda yaşanan gelgitler, sosyal ağlardan yapılan yalan yanlış yönlendirmeler ve manipülatif haberlerle arttı. Art niyetli yatırım stratejistleri, belli başlı mecralardan halkı korkuttular. Peşpeşe “TL eriyor, eriyecek. Bu ortamda dolar almakta yarar var” çağrılarında bulundular.

Milli ekonomistlerden uyarı

Türkiye ekonomisine saldıran manipülatörlere tepkili olan yerli ve milli ekonomistler ise korkmamak, rahat olmak gerektiğini vurguladılar. Aynı ekonomistler, “Ülkemize içeriden ve dışarıdan saldıranlara, yeni kur şokları yaşatma gayretine girenlere itibar edilmesin, prim verilmesin” uyarısını yaptılar.

Paniğe kapılmamak gerek

İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Recep Ali Küçükçolak, yatırımcıların alım niyetli paniğe kapılmamaları gerektiğini belirterek, “Şu anda spekülatörlere aldanarak dolara akın etmenin yanlış bir tavır olduğunu düşünüyorum. Öte yandan kaygılanmaya da gerek yok. Terör örgütü PYD/PKK’yı temizlemeyi ve bölgeye huzur getirmeyi hedef alan operasyon için gerekli görüşmeler yapılmıştır. Devletler aralarında anlaşmış, pek çok konuda mutabakata varmıştır. Onun için kaygılanmamak, korkmamak gerekiyor” dedi.

Dolar dengeye oturacak

Kurdaki kısmi artışı doğal bulan Küçükçolak, “Suriye’de yürütülecek bir operasyon kısa süreli gerginliğe ve dolarda yukarı yönlü oynamaya neden olabilir. Bunun geçici bir durum olduğu unutulmamalı. Trump’ın beyanlarıyla TL karşısında yükselişe geçen doların çok yakında gevşeyeceği de bilinmelidir” ifadelerini kullandı. Küçükçolak, dolar/TL’nin gerileyeceğini ve tekrar 5.70 lirada dengeleneceğini öngördü.

Sıkıntı geçici

Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk ise Trump’ın söylemlerinin yatırımcıları tedirgin ettiğine dikkat çekerek, “Doları yukarı çeken bu durum geçicidir. Kur, mutlaka ve mutlaka aşağı gelecek, 5.65 ya da 5.75 dolaylarına çekilecektir” tahminini paylaştı. “Manipülatörlere kanılmamalı. Sosyal ağlarda dolaşan yanlış haberlere ya da iletilere güven duyulmamalı” diyen Yıldırımtürk, şunları kaydetti: “Tabii Trump pek çok ülkeyi hedef alıyor. Tehditlerle dolu tweetler atıyor. Doğal olarak bu sert tweetler kurları arttırıyor. Ama şu muhakkak ki bu artış kalıcı değildir. Türkiye örneği ortada.

Başkan Erdoğan da uyarmıştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin Kızılcahamam kampında ekonomiye dair yaptığı değerlendirmelerinde “Vatandaşlarımızdan, birikimlerini yabancı para yerine Türk Lirası bazlı finansal ürünlerde değerlendirmelerini özellikle istirham ediyorum” talebinde bulunmuştu.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 09 Ekim 2019 Çarşamba 10:24
  1. Barış Pınarı Harekâtı
  2. PYD/PKK
  3. finansal saldırılar
  4. ABD
  5. kur spekülatörleri
  6. Başkan Donald Trump
  7. dolar/TL kuru
  8. Türkiye ekonomisi
  9. İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Recep Ali Küçükçolak
  10. Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk
  11. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  12. AK Parti

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