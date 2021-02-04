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Ekonomi Dolar alacakları uyardı! Tarih verdi: Bu olmazsa kimse yükseliş beklemesin
Ekonomi

Dolar alacakları uyardı! Tarih verdi: Bu olmazsa kimse yükseliş beklemesin

INFO Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz, dolar kurundaki son duruma ilişkin çarpıcı yorumlarda bulundu. Yılmaz, "7.38’i aşmayan dolarda kimse yükseliş beklemesin'' dedi.

Yeniakit Publisher
2021-02-04 17:13:00 -
Dolar alacakları uyardı! Tarih verdi: Bu olmazsa kimse yükseliş beklemesin

INFO Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz, düşen dolar ilgili yatırımcı önemli teknik uyarılarda bulundu. Haftanın kapanış seviyesinin önemine dikkat çeken Yılmaz, Bu hafta dolar kurunda kapanışını görmek lazım. Eğer psikolojik olarak 7.20 teknik olarak 7.24 buranın üzerinde kalırsa şimdilik dolarda düşüş tamamlandı diyeceğiz'' ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası'nın faiz artırımları sonrası düşüş trendine giren dolar uzun süredir yatay seyirde.. Özellikle bu hafta sert düşüşlerin yaşandığı dolar kuru, dün 7.09 seviyesine kadar indi. Şu sıralar 7.12 bandında hareket ediyor. Vatandaşların Türk Lirası'na yönelmesi ve şirketlerin TL varlıklarına ciddi bir geçiş süreci başlatması doların bu seviyelere gelmesinde önemli bir etken oldu.. Peki dolar kurunda düşüş sona erdi mi veya bir daha ne zaman yükselir? Ekonomist Mert Yılmaz, dolardaki güncel gelişmeleri yorumlayıp önemli teknik uyarılarda bulundu.

Dolarda güncel durum

Geçtiğimiz yılın kasım ayından itibaren para piyasalarını derinden etkileyen olaylar sonrası dolar kurunda ciddi düşüşler meydana geldi. Piyasalarda, Merkez Bankası Başkanlığı’na Naci Ağbal’ın getirilmesi, Berat Albayrak’ın Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifası ve Lütfi Elvan’ın göreve getirilmesi ve sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Parti grup toplantısında dile getirdiği reform söylemleri ve Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ın piyasaya yönelik şahin açıklamaları dolar kurunun Türk Lirası karşısında değer kaybetmesine neden oldu. Kasım ayında 8.58 TL’ye kadar çıkan kur bu gelişmeler sonrası 7.09 TL’ye kadar düştü.

Piyasalardaki son gelişmeler sonrası dolar kurundaki beklentilerini ekonomi gazetecisi Sami Altınkaya’nın Youtube kanalına konuk olan INFO Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz açıkladı.

Merkez Bankası'nın şahin duruşu doları düşürdü

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ın açıkladığı enflasyon raporunda bir faiz indirim sürecinden bahsetmenin zor olduğunu söyleminin dolar kurundaki düşüşü hızlandırırken bu konu hakkında Mert Yılmaz “ Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ın ve ekibinin şahin duruşu enflasyon beklentisinin yukarı doğru taşımamasını örttü. Uzunca süre minimum yüzde 17 faizle devam edeceğiz mesajı Türk Lirası’nın dolar karşısında değer kazanmasına neden oldu” dedi.

"7.38’i aşmayan dolarda kimse yükseliş beklemesin''

Teknik olarak dolarda 7.50 ve 7. 20 gibi iki kritik noktanın olduğunu belirten Mert Yılmaz “Bu hafta dolar kurunda kapanışını görmek lazım. Eğer psikolojik olarak 7.20 teknik olarak 7.24 buranın üzerinde kalırsa şimdilik dolarda düşüş tamamlandı bir dengelenme başladı diyeceğiz fakat 7.38 TL’yi geçmeden kısa vadede kimse bir yukarı yönlü dolar hareketi beklemesin. Hiç beklemediğim yerler ama dolar kuru grafiklerinde teknik olarak 6.80 ve 6.50 TL rakamları görünmeye başladı” ifadelerini kullandı.

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