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Ekonomi Dolar alacaklar dikkat! Bomba tahmin geldi
Ekonomi

Dolar alacaklar dikkat! Bomba tahmin geldi

Dolardaki düşüş devam ederken uzmanlardan peş peşe uyarılar geliyor. Ekonomist Işık Ökte, doların 6,85'e düşebileceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-02-07 15:20:00 -
Dolar alacaklar dikkat! Bomba tahmin geldi

Dolardaki düşüş, yatırımcıyı yeniden dolara kilitledi. Çok sayıda yatırımcı, anlık olarak doların seyrini takip ediyor.

Uzman isim Işık Ökte’den doların yeni seyri ile ilgili dikkat çeken yorumlar geldi. Naci Ağbal’a ciddi anlamda bir güven olduğunu belirten Ökte, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Ama bir yerde inanılmaz bir değişim var. Boğaziçi Üniversitesi olayları piyasaları neden etkilemedi, biliyor musunuz? Çünkü insanlar, Sayın Naci Ağbal’a inanılmaz bir kredi ve güven gösteriyorlar. Naci Bey’in enflasyon raporu toplantısında gazeteci Okan Müderrisoğlu’na verdiği cevap, benim son zamanlarda gördüğüm en güzel cevaplardan biriydi.

Doları 6,85'e götürebilir

Ağbal, ‘Evet, şu andaki faizleri yüksek olarak değerlendiriyoruz. Ama ilk önce fiyat istikrarını sağlamak istiyoruz. Sonra sıra finansal istikrara, sonra ona gelecek’ dedi. Naci Ağbal, yabancı yatırımcıyı inandırdı. Sen ve ben yüzde 17 politika faizinin Türkiye’de sürdürülebilir bir şey olmadığını biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da biliyor. Fakat Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yüzde 17 politika faizini sene sonuna kadar koruyabileceğini yabancılar fiyatlamaya başladı. Bu da bizi dolar/TL’de 6.85’e götürebilir.”

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