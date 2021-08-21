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Ekonomi Dolar alacaklar dikkat! 'Altını çizerek söylüyorum' diyerek uyardı
Ekonomi

Dolar alacaklar dikkat! 'Altını çizerek söylüyorum' diyerek uyardı

Dolar ve altındaki düşüş devam ederken ekonomist Atilla Yeşilada'dan çarpıcı bir tahmin geldi. Yeşilada, doların düşeceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-08-21 10:29:00 -
Dolar alacaklar dikkat! 'Altını çizerek söylüyorum' diyerek uyardı

Dolar kurunda dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda 8.70'leri gören dolar kuru düşüş ve çıkışların ardından 8.40 bandında çekildi. Ancak dolar kuru burada kalmayıp haftayı yükselişle kapattı. Kur haftanın son gününde 8.50 bandını gördü. Dolarda bu gelişmeler yaşanırken ekonomist Atilla Yeşilada'dan dikkat çeken bir tahmin geldi.

Dolar kuru düşecek

Milli Gazete'de yer alan habere göre, Yeşilada katıldığı bir Youtube yayınında dolarınn değer kaybedeceğini ve satmanın tam zamanı olduğunu söyleyerek şunları ekledi:

''Dolar değer kazanır bir süre daha. Fed hakikaten tahvil alımlarını kısmaya kalkarsa dolardaki artış frenler. Gelişmekte olan ülkeler perişan. Dün yine yüzde iki gelişmekte olan ülkelerin borsaları değer kaybetti. Bu tabi Türkiye'yi de etkiliyor. Eğer ben haklıysam ki öyle olduğunu iddia etmiyorum, çoğunluk görüşü haklı olabilir, ben azınlık görüşü paylaşıyorum. Bu dönem çok geçici olacak ve Türk Lirası, borsa ve tahvil faizi hakkında çok daha olumlu olacağım. Benim kanaatim şimdi tam dolar satılacak zaman en azından TL de kalınması gerekiyor, borsa ve tahvil alınacak dönem, para kazanmak için. Merkez Bankası'na faiz indirmek içi fırsat penceresi açılacak. Altın bahsettiğim gibi prim yapacak. Altını çizerek söylüyorum bütün bu bahsettiklerim de haklı olsam da bunların vücuda gelmesi hayata geçmesi en az bir ay sürer. Fed'den "tamam vazgeçtim" sinyali alınması lazım. İkincisi ben bu konuda azınlıktayım.''

NOT: Burada yer alan görüşler yatırım tavsiyesi değildir, uzmanın kendi fikirleridir

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