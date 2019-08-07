Dolar 5,50'nin altına düştü

TL dün dolar karşısında en iyi performansı gösteren para birimi olurken, önceki gün Çin- ABD gerilimi endişeleriyle 5.6190’a kadar yükselen bu sabah ise 5.50'nin altında işlem görüyor.

Analistler TL’nin yüksek getiri sunmaya devam etmesi ve küresel merkez bankaların genişlemeci politikalarının TL’deki pozitifi seyirde etkili ana unsurlar olduğunu belirtiyor.

Türkiye-ABD ilişkilerine yönelik olumlu beklentiler, S-400 konusunun daha arka planda kalması ve risk primindeki düşüş de TL’ye destek olmaya devam ediyor. Öte yandan TL’de açığa satışın maliyetinin yüksek olduğuna dikkat çeken analistler bunun da kurda yukarı yönlü spekülatif hareketleri engellediğini belirtiliyor.

Dolar/TL saat 08.54 itibari ile güne 5.4947 seviyesinde işlem görüyor. Doların söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor. Euro ise aynı dakikalarda 6,1579 seviyesinde...