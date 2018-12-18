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Dolar 5,38'de dengelendi

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 5,3800 seviyesinde dengelendi.

18 Aralık 2018 Salı 09:42
Dolar 5,38'de dengelendi

Dün analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 5,40'ın üzerini test eden dolar/TL, bu seviyelerde tutunamadı ve günü önceki kapanışının hemen üzerinde 5,3734 seviyesinden tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başladı ve saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,12 artışla 5,3800 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,10 yükselişle 6,1050'den, sterlin/TL de yüzde 0,23 primle 6,7940'tan alıcı buluyor.

Avro/dolar paritesi yatay seyirle 1,1340, dolar endeksi de önceki kapanışının hemen üzerinde 97,12 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, yarınki ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı öncesinde, doların gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında sınırlı bir şekilde değer kazandığını belirtti.

Küresel büyümeye yönelik endişeler ve Fed üyelerinin son dönemdeki "güvercin" açıklamalarına karşın faiz artışının yılın son toplantısında devam edeceği beklentilerinin ağır bastığını ifade eden analistler, yarın Fed kararından ziyade karar metni ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını bildirdi.

Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,40 seviyesinin önemli direnç konumunda olduğunu kaydederek, olası düşüşlerde 5,30'un destek konumuna geldiğini söyledi.

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Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 09:42
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

  • melih53melih531 sa önce
    bu dengelenme herkesin dilinde**dengelenme dalgasızlanma kurtulunma son ayların meşhur kelimeleri oldu da..bi şeylerin dengelendiği yok tabi..piyasaya bir inin market pazar dolaşın mücize eksi**enflasyonu araştırın bence..bu arada borsada acaip şekilde dengeliyolar.**ekonominin aynası **yansıma orada .çöküş yansıyo ..hele varlık fonuna katılan 2 kmau bankın hisse çöküşü korkutucu hisse çöküşü..ne tesadüf tamda halka yastık altı altın ve dövizleri getirin sertifika alın kampanyası başladığında..ne tesadüf..kim bu bürokrasi .*ekonomi yönetiminin acil mercek altına alınması kaçınılmaz oldu..

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