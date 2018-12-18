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Dolar 5.35'in altına indi! Uzmanlar açıkladı: Düşüş sürecek

Yeni güne 5.3858 seviyesinden başlayan Dolar/TL 5.3428'e kadar indi. Dünyadaki çoğu gelişen ülkenin para birimlerinin de, bugün dolar karşısında değer kazandığı bildirildi.

18 Aralık 2018 Salı 12:43
Dolar 5.35'in altına indi! Uzmanlar açıkladı: Düşüş sürecek

Geçtiğimiz hafta 5.42 TL seviyesine kadar yükselen Dolar/TL dün 5.37-5.3950 dar bandında işlem gördü.

Merkez Bankası'nın faizleri geçen hafta sabit tutması ardından dalgalanan Dolar /TL Cuma günü gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde gözlenen değer kaybına paralel yönünü yukarı çevirmişti. Diğer para birimlerinde toparlanma yaşanırken TL'nin negatif ayrışmasında en önemli etken olarak yakın dönemde gerçekleşebilecek bir Suriye kara operasyonu görülüyor.

Hazine 7 yıl vadeli tahvili yeniden ihraç edecek

Piyasalar iç borçlanma sürecini de dikkatle izliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı bireysel yatırımcılara yönelik altın, euro ve dolar cinsi tahvil ve sukuk ihraçlarında talep toplamaya dün başladı. Hazine bugün 7 yıl  vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli tahvili (FRN) de yeniden ihraç edecek.

FED'in iki gün sürecek toplantısı başlıyor

Öte yandan dünyanın başlıca ekonomilerindeki yavaşlama sinyalleri ABD ile Çin ve başka ülkeler arasındaki ticaret gerilimlerinin ekonomik büyümeye olumsuz yansıdığı endişeleri dolara güç kazandırıyor.  Dolar endeksi 97 seviyesinin hemen altında seyrediyor. Yatırımcılar ABD'de faiz oranlarının görünümünü de yakından izliyorlar. Fed'in bugün başlayacak iki günlük toplantısında  politika faizini 25 baz puan artıracağı tahmin ediliyor. Fed'in bu hafta faiz artırımı yapacağına kesin gözüyle bakılsa da faizlerin gelecekteki seyrine dair açıklama ve sinyaller dolar üzerinde belirleyici olacak.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 12:43
  1. dolar
  2. Dolar düştü
  3. Dolar fiyatları
  4. Dolar-TL kuru
  5. Türk Lirası
  6. Merkez Bankası

YORUM YAZ

  • Cüneyt BeyazCüneyt Beyaz1 sa önce
    düştü denilen dolar 2 ocak 2018 tarihinde 3.75 idi belki unutmuşsunuzdur
  • Adem EvliyaAdem Evliya1 sa önce
    Dolar yükselmez ve düşmez; yükseltilir ve düşürülür.
  • ihsanihsan1 sa önce
    dolar sapıklarına kötü haber

Günün Özeti

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