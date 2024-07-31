Dolar 33 TL'nin üstünde hızlandı!

Piyasalar yeni güne Orta Doğu gerilimiyle başladı! 33 liranın üzerine demir atan dolarda yükseliş hızlandı. Bugün Fed faiz kararını açıklayacak. 31 Temmuz Çarşamba günü dolar ve euro ne kadar oldu?

Piyasalar bugün Ortadoğu gerilimiyle başladı. Hamas Lideri Haniye, yemin töreni için bulunduğu İran'da suikast sonucu öldürüldü. Öte yandan bugün saat 21:00'da ABD Merkez Bankası Fed faiz kararını açıklayacak.

İşte böylesi kritik ve yoğun güne dolar kuru 33 TL'nin üstündeki yükselişini hızlandı.

İstanbul serbest piyasada 33,1270 liradan alınan dolar, 33,1290 liradan satılıyor. 35,9030 liradan alınan euro satış fiyatı ise 35,9050 lira olarak belirlendi. 42,5277 liradan alınan Sterlin ise 42,5916 liradan satılıyor.

Dün doların satış fiyatı 33,0800 lira, euronun satış fiyatı ise 35,7220 lira olmuştu.

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Fed'in bugün politika faizini sabit bırakması bekleniyor. Piyasalar Fed'in eylül ayından itibaren faiz indirimlerine başlamasını fiyatlıyor. Ancak Bank Of America ekonomistleri, Fed'in enflasyonun yüzde 2'ye doğru gittiğini görmeden faiz indirimi konusunda bir adım atmayacağını raporladı.

Piyasalar Fed kararı sonrası basın toplantısında konuşacak Fed Başkanı Jerome Powell'ın ne kadar şahin ne kadar güvercin bir tonda konuşacağına odaklanacak.

Fed'in eylül ayında faiz indirimi konuşulur iken Türkiye piyasalarının semalarında da faiz indirimleri aynı şekilde dillendirilmeye başlamıştı. Buna gerekçe olarak da haziran ayından itibaren gerileyen ve yıl sonunda yüzde 40'lara gerilemesi beklenen enflasyon öne sürüldü. Ancak hem TCMB Başkanı Fatih Karahan hem de TCMB Başkan Yardımcısı Osman Cevdet Akçay erken faiz indirimi beklentilerini söndüren açıklamalar yaptılar.