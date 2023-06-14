Dolar 24 liraya dayanırken Mert Başaran üstüne basa basa uyardı: Doları olan hemen bunu yapsın hemen

Emlak ve Yatırım Uzmanı Mert Başaran, doları olanların bozdurup en kötü ihtimalle altın alması gerektiğini ifade etti.

Sercan Kahveci'nin Youtube kanalına konuk olan Mert Başaran, 'Altın mı, dolar mı?' sorusuna yanıt verdi.

Mert Başaran yaptığı açıklamada, "Elime ufak ufak para geçtiği zaman ben hep bir şeyler satın alırım. Altın, borsa vs alırım. ‘Dolar mı altın mı?’ diye soruluyor. 100 dolar ile 100 dolarlık altın olur mu, olmaz. Altın dediğin şeyin içinde altın da var. Bugün ons 2 bin ise 10 sene sonra 4 bin olacak. Yani hep böyle kalmayacak. Dolar alınmaz yerine altın alınır. Doların bir enflasyonu var. Yatırımcılar bunu unutuyor" dedi.