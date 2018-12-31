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Dolar 2018'i nasıl kapattı? İşte son rakamlar...

2018 yılının son işlem gününe yükselişle başlayan dolar/ TL kuru günü düşüşle kapadı. İşte dolarda rakamlar...

31 Aralık 2018 Pazartesi 19:26
Dolar 2018'i nasıl kapattı? İşte son rakamlar...

Dolar kuru, cuma günü son bir haftanın en düşük seviyesi olan 5,2523 lira seviyesine gerilerken haftayı TL karşısında yüzde 0,23 oranında azalışla 5,2725 lira seviyesinden tamamladı.

5,28 seviyesinde...

Dolar/TL, 2018'in son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından  5,2870 lira seviyesinden işlem görüyor. Euro kuru ise TL karşısında 6,0440 lira seviyesinden el değiştiriyor.

Uzmanlar, yurt içi piyasalarında kasım ayı dış ticaret istatistikleri, yurt dışında ABD'de aralık ayı Dallas Fed imalat sektörü faaliyet endeks verilerinin takip edileceğini belirtti.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 19:26
  1. Dallas
  2. Dolar kuru
  3. Dolar/TL
  4. ABD

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