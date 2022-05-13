Dolar, 15,50 TL seviyesini test etti!

Geçen hafta 14,75 seviyesinden yükselişe başlayan dolar/TL, haftanın son işlem gününde 15,50 seviyesini test etti. Ukrayna savaşının başlamasının hemen ardından 14,5 seviyesinin üzerine çıkarak işlem gördüğü bandı kıran dolar/TL, mart ayı başlarından geçen haftaya kadar 14,5-15 bandında işlem görüyordu. Reuters'ın görüşlerine başvurduğu beş işlemciden dördü dolar/TL'deki yeni bandı 15-15,5 olarak tahmin ederken, bir bankacı ise 15,5-16 bandını öngördü. Bankacılar önümüzdeki haftalarda bandın daha net seçilebileceği görüşünde. 16,20 seviyelerine doğru hareketlenen Euro/TL ise şu sıra 16,11 seviyelerinde alıcı buluyor.

Parite 1,04'ün altını test etti

Dolar endeksi, dün yukarı yönlü hareketini sürdürerek 104,9'u test etmesinin ardından bugün 104,6 ile 20 yılın en yüksek seviyesinde kalmaya devam ediyor. Dün 1,0354 ile Ocak 2017'den bu yana en düşük seviyeyi gören Euro/dolar paritesi ise bugün 1,04'ün hemen üzerinde bulunuyor. Analistler, küresel ekonomik büyüme ve enflasyonist baskılara ilişkin endişeler devam ederken merkez bankalarının para politikalarına yönelik güvenin de sorgulandığını belirterek, bu durumun yatırımcıların riskli varlıklardan kaçma eğiliminin sürmesine neden olduğunu söyledi.

Türkiye'nin risk primi yükselişte

Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri dün 700 puanı aşarak Refinitiv verilerine göre 2008'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Türkiye'ye ait varlıkların taşıdığı risk hakkında gösterge olan CDS'teki belirgin yükseliş Hazine'nin dolar borçlanma maliyetlerini yükseltirken, bankacılar maliyetlerin çift haneye yaklaştığına dikkat çektiler. CDS'ler son bir haftada 72 baz puan ile keskin şekilde yükselerek dün gün içinde 7 Mart'ta gördüğü 700 baz puan seviyesini aştıktan sonra günü 697/705 baz puandan kapattı.

Borsa yüzde 1 primli açıldı

Dün yüzde 3'e yakın değer kaybı yaşayan Borsa İstanbul, bugün yükselişle açıldı. Açılışını yüzde 1,05 artışla 2.416 puandan gerçekleştiren BIST-100, saat 10:45 itibariyle en yüksek 2.425 puanı gördü. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.350 seviyesinin destek, 2.470 puanın direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

Petrol fiyatları bugün toparlanma çabasında

Dün 108,71 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 107,45 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün yüzde 1 civarı artışla 108 doların üzerinde. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 107 doların üzerinde işlem görüyor. Fiyatların yükselişinde, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan kaynaklanan tedarik endişeleri etkili.

Altında haftalık bazda yüzde 3 kayıp yaşıyor

Altın, Fed'in hızlı faiz artış politikasını destekleyeceği beklentsiyile düşüşü eğilimini koruyor. Bu hafta 1811 dolar seviyelerini test eden spot altın son iki ayın en büyük haftalık düşüşüne hazırlanıyor. Spot altın bugün 1820 dolar seviyelerinde.

Powell'dan özeleştiri

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, dün yaptığı açıklamada, gelecek iki toplantıda 50 baz puanlık faiz artırımına gidilmesinin uygun olacağını yinelerken, "Faiz oranlarını biraz daha erken yükseltmemiz muhtemelen bizim için daha iyi olurdu." dedi. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, gelecek iki toplantıda faiz oranlarını yarım puan artırılmasını destekleyerek finansal koşulların daha da sıkılaştığını görmek istediğini söyledi.