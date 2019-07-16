Türkiye’nin S400 savunma sistemlerini alması ve S400’lerin Ankara’ya gelmeye başlaması sonrası hem ABD hem de AB’de çılgına döndü ve Türkiye’ye yönelik yaptırım kararları almaya başladılar. Ancak Türkiye’nin tüm tehditlere aldırış etmedi ve kazanan Türkiye oldu. ABD ve AB’nin Türkiye’ye yönelik yaptırım kararı piyasaları nasıl etkiledi? Dolar 15 Temmuz resmi tatil sonrası güne nasıl başladı. Dolar bugün ne kadar? Dolar kuru bugün kaç TL? İşte piyasalarda 16 Temmuz son durum.

Dolar kuru bugün. 16 Temmuz 2019 sabahında bankalararası piyasada 5,7207 lira alış fiyatı, 5,7227 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor. Euro ise aynı saatlerde 6,4442 lira alış fiyatı, 6,4483 lira satış fiyatıyla işlem görüy