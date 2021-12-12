‘Dolandırmak istesek, 1 ayda parayı alıp kaçardık’

Dolandırıcılık iddialarını reddeden Kenan A., savcılıktaki ifadesinde Bitrota’ta ortalama 40-50 bin dolar civarında varlık olduğunu, daha önce ulaştıkları 250-300 bin dolar varlığın, müşterilerinin coinlerini çekip diğer kripto para borsalarına transfer etmeleri nedeniyle azaldığını, Bitrota'nın kapatılmasının söz konusu olmadığını, sadece alım satım işlemlerinde müşterilerin sıkıntı yaşadığını dile getirdi. Kenan A. “Kesinlikle dolandırma kastıyla kurulmadık. Öyle olsa bir ayda parayı toplayıp kaçardık. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Müşterilerin paraları bakiyelerinde duruyor ve herhangi bir zararları yok” dedi.