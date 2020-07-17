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Aktüel

Dolandırılmaktan kızının dikkati sayesinde kurtuldu

Yeniakit Publisher
2020-07-17 15:39:45 -
Dolandırılmaktan kızının dikkati sayesinde kurtuldu

ADANA (AA) - Adana'da telefonda kendisini polis olarak tanıtan zanlılara para göndermeye çalışan kişi, dolandırılmaktan kızının dikkati sayesinde kurtuldu.

Alınan bilgiye göre, Çukurova ilçesinde yaşayan İsmail Özdemir'i (73) telefonla arayan zanlılar, kendilerini polis ve savcı olarak tanıttı. Bankadaki hesabının terör örgütü tarafından ele geçirilerek kullanıldığını belirten şüpheliler, Özdemir'den bankadaki parasını verecekleri bir başka hesaba yatırmasını istedi.

İsmail Özdemir, eşi Hanım Özdemir ile hesabının bulunduğu evlerinin yakınlarındaki bankaya gitti.

Bu sırada, Özdemir'in Mersin'de yaşayan kızı S.D, babasının telefonun sürekli meşgul çalması üzerine şüphelenerek Adana Emniyet Müdürlüğünü aradı. Babasının telefonun sürekli meşgul olduğunu ve evlerinin yakınındaki bankada hesabının bulunduğu belirten S.D, telefondakilerin dolandırıcı olabileceğinden şüphelendiğini söyledi.

Bunun üzerine harekete geçen Çukurova Asayiş Devriye ekipleri, Özdemir çiftinin, dolandırıcıların verdiği hesaba 200 bin lira yatırmasını engelledi.

Özdemir çiftine dolandırılmak üzere olduklarını anlatan polis, karı ve kocayı ekip otosuyla evlerine bıraktı.



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