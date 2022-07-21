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Gündem Dolandırıcısı ile karşılaşınca bunlar yaşandı! Elleri ile polise teslim etti
Gündem

Dolandırıcısı ile karşılaşınca bunlar yaşandı! Elleri ile polise teslim etti

İstanbul Bakırköy'de bir vatandaş, yolda dolandırıcısı ile karşılaşınca, kendisini yüklü miktarda dolandırdığını iddia ettiği şahsı etkisiz hale getirip polise teslim etti.

Yeniakit Publisher
2022-07-21 22:40:00 - 2022-07-21 22:43:06

Sokakta dolandırıcısı ile karşılaşan vatandaş, şahsı etkisiz hale getirerek polise teslim etti.

On beş dakika üzerine oturup polisi bekledi

Yoldan geçenlerin şaşkın bakışlarla izlediği olay İstanbul Bakırköy'de yaşandı. Bir vatandaş, yolda karşılaştığı dolandırıcısını yakalayıp etkisiz hale getirerek, olay yerine çağırdığı polise teslim etti.

İnsanların şaşkın bakışları arasında yakaladığı dolandırıcıyı yüz üstü yere uzatan vatandaş alkışlarla destek aldı. On beş dakika boyunca yerde bekleyen dolandırıcı daha sonra gelen polis ekiplerine teslim edildi.

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