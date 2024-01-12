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Yerel Dolandırıcılıkta akılalmaz yöntem! Sürümden kazanıp...
Yerel

Dolandırıcılıkta akılalmaz yöntem! Sürümden kazanıp...

Yeniakit Publisher
2024-01-12 09:34:00 -
Dolandırıcılıkta akılalmaz yöntem! Sürümden kazanıp...

Kırşehir merkezli yapılan operasyonda dolandırıcıların; 'damlaya damlaya göl olur' yöntemiyle 'sürümden kazanarak' binlerce kişiyi dolandırdığı ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlar ekiplerince ortak yapılan operasyonda 'alışmadarandevu-işlemlerim.com' uzantılı sitede paylaşılan 0 850 numaradan iletişim kuran dolandırıcılar; 'TÜVTÜRK Muayene İstasyonlarından Araç Muayene Randevusu' adı altında vergi borcu, trafik cezası gibi farklılıkları kullanarak binlerce kişiyi dolandırdı.

İstanbul, Kırşehir ve Yalova'da gerçekleştirilen operasyonda tamamı 22-27 yaş aralığında olan 13 kişi gözaltına alındı.

Kırşehir Emniyeti'nde ifade veren şüpheliler, işlemlerin tamamlanmasının ardından adli mercilere geniş güvenlik önlemleri altında sevk edildi.

Dolandırıcıların danışmanlık firması adı altında ulaştıkları kişilerden 1000 ile 5 bin TL arasında para aldıkları, arayanlardan kimlik bilgilerini talep ederek şüphe uyandırmadıkları ortaya çıktı.

Milyonlarca liralık dolandırıcılık yaptıkları tahmin edilen kişiler hakkında teknik ve fiziki takip yapıldı.
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Şüpheli; H.M.S., E.D., D.O.Ç., K.T., E.C.S., B.U., S.T., A.U., S.K., F.Y., M.E., S.H., M.İ.M. işlemlerin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi.

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