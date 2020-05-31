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Aktüel

Dolandırıcılık suçundan aranan şahsı trafik polisleri kovalamaca sonrası yakaladı

Denizli’de trafik polislerinin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan motosiklet sürücüsü kovalamaca sonrası yakalanırken, şahsın ehliyetsiz ve dolandırıcılık suçundan dolayı arandığı için açtığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-05-31 01:39:06 -
Dolandırıcılık suçundan aranan şahsı trafik polisleri kovalamaca sonrası yakaladı

Denizli’de trafik polislerinin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan motosiklet sürücüsü kovalamaca sonrası yakalanırken, şahsın ehliyetsiz ve dolandırıcılık suçundan dolayı arandığı için açtığı ortaya çıktı.


Edinilen bilgilere göre, olay Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesi’nde meydana geldi. Üçgen Köprülü Kavşak mevkinde trafik polislerinin yaptığı denetimde polis 20 ZS 130 plakalı motosikleti durdurmak istedi. Ancak sürücü polisi ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi Kayalık Caddesi üzerinde yakalamayı başardı. Yapılan kimlik sorgulamasında isminin Orhan K., olduğu belirlenen şahsın ehliyetinin olmadığı ve dolandırıcılık suçundan dolayı arandığı tespit edildi. Bunun üzerine önce ehliyetsiz motosiklet kullanmaktan dolayı trafik cezası kesilen şahıs ardından gözaltına alınarak karakola götürüldü.

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