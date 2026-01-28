Dolandırıcılık şebekeleri şimdi de başkentin koduna sığındı! Vatandaş çareyi devletten bekliyor

Telefon ekranında Ankara kodunu gören pek çok vatandaş, aramayı kamu kuruluşlarından gelen önemli bir çağrı zannederek cevaplıyor. Ancak görüşme başladığında, karşı taraftaki telesekreter ya da sahte müşteri temsilcileri kişisel verileri ele geçirmeye veya doğrudan para tahsil etmeye çalışıyor. Hiçbir talebi olmadığı halde günde onlarca kez aranan vatandaşlar, engelledikleri her numaranın yerine bir yenisinin eklenmesiyle adeta telefonlarını kullanamaz hale gelmiş durumda.

Mağdurlar ve siber güvenlik uzmanları, bu soruna karşı devletin daha köklü ve caydırıcı adımlar atması gerektiğini vurguluyor. Vatandaşlar, bu numaraların kimlerin üzerine kayıtlı olduğunun, hangi operatörler aracılığıyla bu kadar kolay tahsis edildiğinin titizlikle incelenmesini istiyor. "Numara havuzlarının" denetim altına alınması ve bu hatları dolandırıcılık faaliyetlerine açan şahıs ya da kurumların ağır cezai yaptırımlarla karşılaşması, bu dijital tacizi bitirmenin tek yolu olarak görülüyor.