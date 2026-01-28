  • İSTANBUL
Dolandırıcılık şebekeleri şimdi de başkentin koduna sığındı! Vatandaş çareyi devletten bekliyor

Dijitalleşen dünyada dolandırıcıların yöntemleri her geçen gün evrilmeye devam ediyor. Bir dönem vatandaşın kabusu olan 0850 ve 0212 alan kodlu numaralar, artan denetimler ve kamuoyu farkındalığıyla etkisini yitirince şebekeler rotayı Ankara’nın alan kodu olan 0312’li numaralara kırdı. "Resmi kurum" izlenimi vermek için bu numaraları kullanan dolandırıcılar, günün her saatinde vatandaşları arayarak internet aboneliği, hukuk bürosu icra takibi veya sigorta borcu gibi asılsız bahanelerle tuzak kuruyor.

Telefon ekranında Ankara kodunu gören pek çok vatandaş, aramayı kamu kuruluşlarından gelen önemli bir çağrı zannederek cevaplıyor. Ancak görüşme başladığında, karşı taraftaki telesekreter ya da sahte müşteri temsilcileri kişisel verileri ele geçirmeye veya doğrudan para tahsil etmeye çalışıyor. Hiçbir talebi olmadığı halde günde onlarca kez aranan vatandaşlar, engelledikleri her numaranın yerine bir yenisinin eklenmesiyle adeta telefonlarını kullanamaz hale gelmiş durumda.

 

Mağdurlar ve siber güvenlik uzmanları, bu soruna karşı devletin daha köklü ve caydırıcı adımlar atması gerektiğini vurguluyor. Vatandaşlar, bu numaraların kimlerin üzerine kayıtlı olduğunun, hangi operatörler aracılığıyla bu kadar kolay tahsis edildiğinin titizlikle incelenmesini istiyor. "Numara havuzlarının" denetim altına alınması ve bu hatları dolandırıcılık faaliyetlerine açan şahıs ya da kurumların ağır cezai yaptırımlarla karşılaşması, bu dijital tacizi bitirmenin tek yolu olarak görülüyor.

 

