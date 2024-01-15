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Yaşam Dolandırıcılığın böylesi! İnternetten sipariş verdi televizyon yerine bakın ne geldi
Yaşam

Dolandırıcılığın böylesi! İnternetten sipariş verdi televizyon yerine bakın ne geldi

Yeniakit Publisher
2024-01-15 15:29:00 -
Dolandırıcılığın böylesi! İnternetten sipariş verdi televizyon yerine bakın ne geldi

Bir vatandaş internetten televizyon siparişi verdi. Kutuyu açan adam neye uğradığını şaşırdı.

Adana’da internetten televizyon siparişi veren adama 6 tane bez gönderildi. Dolandırıcılara para kaptırmaktan son anda kurtulan adam, "Ürün elime ulaşmadan para yollamadım, onları oyaladım. Eğer parayı yollasaydım dolandırılacaktım" dedi.

Merkez Sarıçam ilçesine bağlı Orhangazi Mahallesi’nde demircilik yapan Alaaddin Kılıç (58), evindeki televizyon bozulunca internetten televizyon almak istedi. Kılıç, Facebook’ta gezinirken tesadüfen Mesut Ü. isimli şahsın hiç kullanılmamış 140 ekran televizyonu 6 bin 900 TL’ye sattığını gördü. Bunun üzerine linke tıklayan Alaaddin Kılıç, Mesut Ü. ile Whatsapp üzerinden görüşmeye başladı.

Güven kazandı

Sözde televizyonun 2 yıl garantili olduğunu belirten Mesut Ü., Alaaddin Kılıç’ın güvenini de kazanarak ürünü kargoya verdikten sonra parayı göndermesini istedi. 1 gün sonra ürünü kargoya veren Mesut Ü., kargo takip numarasını Kılıç’a attı ve parasını istedi. Daha önce dolandırılan Alaaddin Kılıç, takip numarasıyla sorgulama yaptı ve kargonun 2 kilogram ağırlığında olduğunu fark etti.

Gelen kargoyla şok oldu

Alaaddin Kılıç 140 ekran televizyonun 2 kilogramdan daha ağır olacağını düşünüp dolandırıldığını anlayınca kendisinden sürekli para isteyen Mesut Ü.’ye ‘İş yerinden para bekliyorum gelir gelmez atacağım’ diyerek oyaladı. 1 gün sonra kargo Alaaddin Kılıç’ın eline ulaştı ve kutuyu açtığında bir şok daha yaşadı. Kılıç, kutunun içerisinde 6 tane bezi gördü ve hemen Whatsapp’tan Mesut Ü.’ye yazdı. Mesut Ü. ise Kılıç'ın telefon numarasını engelledi.

“Parayı göndermedim diye sürekli aradı”

Parayı göndermediği için dolandırılmaktan son anda kurtulan Alaaddin Kılıç, “Televizyon bozulunca internetten televizyon siparişi vermek istedim. Bu şahsın Facebook üzerinden satış yaptığını görüp linke tıkladım. Whatsapp’tan şahıs ile görüştüm ve güvenimi kazandı. Daha önce dolandırıldığım için ürünü kargoya verdikten sonra parayı atacağımı söyledim. Takip numarasından kargoyu sorguladım 2 kilogram ağırlığında olduğunu fark ettim. 140 ekran televizyon 2 kilogram gelemez diye düşündüm ve parayı yollamadım. Bu sırada ise Mesut Ü. sürekli benden para istedi. Ben de iş yerinden para alamadım diyerek oyaladım” ifadelerini kullandı.
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“Dolandırılmaktan son anda kurtuldum”

Dolandırılmaktan son anda kurtulduğunu söyleyen Kılıç, “Eğer takip numarasından kargoyu sorgulamasaydım parayı gönderecektim ve dolandırılacaktım. İnsanlar buna çok dikkat etsin. Asla güvenilir olmayan sitelerden alışveriş yapmasın. Hele ki böyle Whatsapp üzerinden alışveriş asla yapılmasın. Bana televizyon beklerken 6 bez geldi. Bu benim ne işime yarayacak. Eğer parayı gönderseydim çok üzülürdüm” dedi.

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