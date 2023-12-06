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Teknoloji Dolandırıcıların yeni yöntemi: Instagram’daki bu tuzağa dikkat!
Teknoloji

Dolandırıcıların yeni yöntemi: Instagram’daki bu tuzağa dikkat!

Yeniakit Publisher
2023-12-06 17:10:00 -
Dolandırıcıların yeni yöntemi: Instagram’daki bu tuzağa dikkat!

Instagram üzerinde düşük miktarlarda yasal bahis oynamak suretiyle yüksek kazanç vadeden dolandırıcılarla mücadele kapsamında Ankara'da gerçekleştirilen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Instagram üzerinde düşük miktarlarda yasal bahis oynamak suretiyle yüksek kazanç vadeden dolandırıcılarla mücadele kapsamında Ankara'da gerçekleştirilen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara’da sosyal medyadan düşük miktarda yasal bahis oynayarak yüksek miktarda kazanç elde etme vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen 23 şüpheliden 16’sı yakalandı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal paylaşım sitesi Instagram hesaplarının ele geçirildiğini ve bu hesaplar üzerinden yüksek kazanç vaadiyle bahis kuponları paylaşıldığını öne süren mağdurların ihbarı üzerine soruşturma başlattı.

Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen emniyet güçleri, 14 kişinin sosyal medya hesabını ele geçirip bu hesaplar üzerinden düşük miktarda yasal bahis oynayarak yüksek miktarda kazanç elde etme vaadiyle dolandırıcılık yapan 23 şüpheliyi tespit etti.

BANKA HAREKETLERİNDE 207 MİLYON LİRALIK İŞLEM YAPILDIĞI TESPİT EDİLDİ

Ekipler, şüphelilerin çok sayıda vatandaşı dolandırdığını, elde ettikleri parayı başkaları adına açtıkları hesaplara havale ettiklerini, bu hesaplara el konulmasına engel olmak amacıyla da parayı resmi bahis sitelerindeki hesaplara aktardıklarını belirledi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Zanlıların banka hareketleri inceleyen ekipler 207 milyon liralık işlem yapıldığını tespit etti.

Emniyet güçleri eş zamanlı operasyonlarla 23 şüpheliden 16’sını suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgüt faaliyeti çerçevesinde bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından gözaltına aldı.

Ekiplerin diğer zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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