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Aktüel Dolandırıcıların taktikleri bitmiyor! Bu mesaja sakın ama sakın tıklamayın
Aktüel

Dolandırıcıların taktikleri bitmiyor! Bu mesaja sakın ama sakın tıklamayın

Yeniakit Publisher
2024-08-15 15:12:00 -
Dolandırıcıların taktikleri bitmiyor! Bu mesaja sakın ama sakın tıklamayın

Son dönemde artan telefon dolandırıcılığı vakalarında, dolandırıcılar kendilerini asker, polis veya savcı gibi tanıtarak vatandaşları tuzağa düşürmeye devam ediyor. Yeni yöntemleri ise sahte mahkeme kararı mesajları göndermek.

Vatandaşların cep telefonlarına gönderilen bu mesajlar, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi'ne (UYAP) benzetilerek hazırlanan sahte belgeler içeriyor. "Ceza dosyanızın son günüdür. Linke tıklayarak ödemeyi yapınız." gibi ifadelerle korkutulan kişiler, linke tıklayıp ödeme yaptıklarında dolandırıcıların kurbanı oluyor. Yetkililer, "Savcı, hakim, asker, polis sizden para istemez" uyarısını yineleyerek vatandaşları bu tür tuzaklara karşı dikkatli olmaya çağırıyor.

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