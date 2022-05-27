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Aktüel Dolandırıcıların kimlik bilgilerini nasıl ele geçirdikleri ortaya çıktı!
Aktüel

Dolandırıcıların kimlik bilgilerini nasıl ele geçirdikleri ortaya çıktı!

Kars merkezli 4 ilde dolandırıcılara yönelik gerçekleştirilen operasyonda dolandırıcıların 53 milyon 700 bin kişinin kimlik bilgisini hackerlerden satın aldığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-05-27 21:33:00 -
Dolandırıcıların kimlik bilgilerini nasıl ele geçirdikleri ortaya çıktı!

Kars merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda dolandırıcıların 53 milyon 700 bin kişinin kimlik bilgisini hackerlerden satın aldığı ortaya çıktı.

Kars merkezli 4 ilde internetten kendilerine sipariş verenlerin adına sahte kimlik düzenleyip, ürün adrese ulaşmadan teslim alarak dolandırıcılık yapanlara yönelik polisin düzenlediği operasyonda şüphelilerin bilgisayarlarında 53 milyon 700 bin kişinin kimlik bilgisi ile 570 kişinin e-devlet şifresi bulundu.

Hackerlerden satın almışlar

Zanlıların 53 milyon 700 bin kişinin bilgilerini, 2015 yılı genel seçimlerinde oy kullanan kişilerin verilerini çalan hackerlerden satın aldığı ve 570 kişinin e-devlet şifrelerinin de kendileri tarafından kurulan sahte web sitelerinden elde ettikleri öğrenildi.

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