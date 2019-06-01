"Dolandırıcılardan gelen gerçek dışı tekliflere 'Palavra' diyeceğiz"

İSTANBUL (AA) - MURAT BİRİNCİ - Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Soner Canko, bayram tatili ve yaz tatilinde kart dolandırıcılarına karşı uyarılarda bulunarak, "Eminim ki artık dolandırıcılardan gelen gerçek dışı teklif ve isteklere daha çok 'Palavra' diyeceğiz." dedi.

Canko, uzun bir bayram tatili ve ardından yaz tatili olduğunu belirterek, "Kart kullanıcılarının bu dönemde hem tatil öncesi hazırlıklarının hem de tatil harcamalarının olacağını düşünürsek, kartlı ödemelerin en yüksek seviyeye ulaştığı dönemlerden birinin bizleri beklediğini söylersek yanlış olmayacaktır. Bu noktada kullanıcıların, bayramın ve tatilin tadını aileleri ve sevdikleriyle çıkarırken birkaç ufak ancak deyim yerindeyse 'hayat kurtarıcı' önlemi almaları son derece önemli." ifadelerini kullandı.

BKM'nin kullanıcıları bilgi güvenliği konusunda bilinçlendirmek için farklı çalışmalar yaptığını kaydeden Canko, bu konuda en önemli görevin ise kart kullanıcılarında olduğunu vurguladı.

Canko, bilgi güvenliği konusunda daha çok kart kullanıcısına ulaşma amacıyla başarılı oyuncu Demet Evgar ile dikkati çeken bir reklam filmi kampanyasını hayata geçirdiklerini anımsattı.

Dolandırıcıların kullandığı pek çok yöntemi eğlenceli bir dille anlattıkları filmde Demet Evgar'ın bu yöntemlerin hiçbirine kanmadığını dile getiren Canko, "Palavra' şarkısını bilgi güvenliğine yönelik dikkati çekici ve farkındalık artırıcı sözlerle seslendiren Evgar, tüm dolandırıcılık taktiklerine 'Bunların hepsi palavra' diyerek yanıt veriyor. Eminim ki artık dolandırıcılardan gelen gerçek dışı teklif ve isteklere daha çok 'Palavra' diyeceğiz." diye konuştu.

Canko, bu filmle hem bilinçlenmenin eğlenceli yollarını keşfettiklerini hem de bilgi güvenliğinin öneminin altını bir kez daha çizdiklerini söyledi.

Dolandırıcılıktan korunma yollarını kart kullanıcılarına anlattıklarını belirten Canko, sosyal mecralarda yayına giren "Palavra" filminin izlenme rakamlarının 15 milyonu aşmasının da bu açıdan çok sevindirici olduğunu aktardı.





- "Bilgi Güvende ile dolandırıcılıktan korunabilirsiniz"





Soner Caanko, BKM'nin bilgi güvenliğiyle ilgili farkındalığı artırmak amacıyla hayata geçirilen www.bilgiguvende.com adresinden, bu konuda en güncel bilgilere ulaşılabildiğini söyledi.

Bilgi güvenliği dünyasında doğru bilinen yanlışlardan en son trendlere ve teknolojiyle ilgili güncel gelişmelere kadar herkesi ilgilendiren konuları bu platform üzerinden kullanıcılarla paylaştıklarının altını çizen Canko, "Ayrıca kullanıcılar, dolandırıcılara karşı daha dikkatli olup önlem alabilmek için akıllarına takılan tüm soruları bu platforma iletebiliyorlar. Böylece tüm bilgi güvenliği sorularını yanıtlamaya özen gösteriyoruz. Tüm kart kullanıcılarının, dolandırıcılara karşı dikkatli olmak için Bilgi Güvende'yi internette 'sık kullanılanlar' listelerine eklemelerini öneririm." dedi.





- "Güvenli sitelere girin, şifrenizi ne olursa olsun paylaşmayın"





BKM Genel Müdürü Canko, kart kullanıcılarının basit güvenlik önlemleriyle dolandırıcılığın önüne geçmelerinin mümkün olduğunu belirtti.

Bunun için şifrenin kimseyle paylaşılmaması uyarısında bulunan Canko, "Kartla ödeme yaparken, POS cihazını yanınıza isteyin. ATM'den para çekerken şifrenizi gizleyin. İnternetten yaptığınız alışverişlerde sitenin güvenli olduğundan emin olun. Kampanyalara karşı dikkatli olun." ifadelerini kullandı.

Canko, POS kullanımı, ATM ve internette gerçekleştirilen işlemleri daha güvenli kılmak için kullanıcıların almaları gereken önlemleri de anlattı.

"Kartınızı ödeme yapmak için verdiğinizde POS cihazı dışında başka bir cihazdan geçirilmediğinden, ödeme yaptıktan sonra kartı geri aldığınızdan ve kart numaranızın not edilmediğinden emin olun." diyen Canko, ATM'lerde alınması gereken önlemler hakkında şunları söyledi:

"Kredi/banka kartı ile yapılan alışverişlerde iş yerinin düzenlediği satış belgesini inceleyerek üzerinde yer alan bilgilerin doğruluğunu mutlaka kontrol edin. Kredi kartı ekstreleri ve hesap hareketlerinizi düzenli olarak kontrol edin. Kart şifrenizi en yakınlarınız ve banka personelleri de dâhil olmak üzere hiç kimseyle paylaşmayın."





- "Tebrikler, ödül kazandınız' diyenlere dikkat edin"





Soner Canko, internetten alışveriş yaparken bilinen ve güvenilir sitelerin tercih edilmesi gerektiğini vurguladı.

İnternet tarayıcısının adres çubuğuna sitenin adresini yazarak siteye giriş yapmaya özen gösterilmesinin önemine işaret eden Canko, internette alışveriş yaparken dikkat edilmesi gereken hususları hakkında şunları söyledi:

"İşlemlerinizi güncel anti-virüs yazılımlarıyla korunan, güvendiğiniz cihazlar (hem cep telefonu hem de kişisel bilgisayar) üzerinden gerçekleştirin. Girmek istediğiniz sitenin adresini tarayıcınıza kendiniz yazarak bu tarz bağlantıların içlerine gizlenmiş zararlı yazılımları önleyebilirsiniz. SMS, e-posta ve sosyal medya üzerinden yönlendirildiğiniz veya arama motorları vasıtasıyla giriş yaptığınız web sitelerinin adreslerinin bankanıza ait olduğundan emin olun ve sertifikalarını mutlaka kontrol edin.

Bankalara aitmiş görüntüsü verilen sitelere, banka logosu ve adı kullanılsa bile kart ve kişisel bilgilerinizi isteyen e-postalara itibar etmeyin, kart ve kişisel bilgilerinizi girmeyin. Sosyal paylaşım sitelerini kullanıp sizden güvenlik açısından kritik bilgileri (Kart bilgisi, şifre, telefonunuza gelen onay kodu, ürettiğiniz tek kullanımlık şifre vb.) almayı deneyen dolandırıcılara dikkat edin. İnternet ortamında bir kişinin kendisini tanıttığı kişi olduğundan emin olmak son derece zor olduğundan, güvenliğiniz açısından önemli bilgileri bu kişilerle kesinlikle paylaşmayın."

Canko, telefonla arayıp kendisini polis, savcı, bankacı veya sigortacı olarak tanıtan, "Tebrikler, ödül kazandınız" diyerek sizden kişisel veya bankacılık bilgilerinizi isteyen kişilere ve sosyal medyada abartılı çekiliş ve kampanyalara karşı da dikkatli olunması gerektiğini ve bilgilerin asla paylaşılmaması gerektiğini sözlerine ekledi.