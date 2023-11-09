Dolandırıcılar durmuyor! ‘Kurasız Hac’ oyununa dikkat!

Hac ve Umre Seyahat Acentları Başkanı Diyaeddin Şahin, son günlerde ‘Kurasız hac imkanı’, ‘Özel Hac’, ‘Kurasız Özel Hac’ adı altında sosyal medyada bazı ilanlara rastladığını ve bu tarz ilanla aldanılmaması konusunda uyarılarda bulundu.

Son zamanlarda ‘Kurasız Hac imkanı, Özel Hac’ adı altında sosyal medyada ilanların olduğunu ve bu ilanlara aldanılmaması konusunda uyarılarda bulunan Hac ve Umre Seyahat Acentları Başkanı Diyaeddin Şahin, bunun bir aldatmaca olduğunu ve hacı adaylarının bu ilanlara kanmaması gerektiğini kaydetti. Şahin, hac kontenjanının 83 bin 430 olduğunu, bu kontenjan dâhilinde hacca gitmeye hak kazananların 2 Kasım 2023 tarihinde çekilen kurayla belirlendiğini hatırlattı.

Bu kontenjan dışında kesinlikle bir hac vizesinin olmayacağını belirten Şahin, "Yeni uygulamaya konan vizeyle hac yapmak ise mümkün değildir. Gerek Dış İşleri Bakanlığımızın 21 Ekim 2023 tarihli duyurusuyla ve gerekse Suudi Arabistan Krallığı’nın çeşitli vesilelerle yaptığı duyurularla, e-vize uygulamasının sadece turistik amaçlı ziyaretler (turistik, iş, umre, aile ziyareti) için uygun olduğu ilan edilmiş, hac döneminde kutsal beldelere gidiş için geçerli olmadığı açık bir şekilde ifade edilmiştir. " değerlendirmesinde bulundu.

‘ Kurada ismi çıkmayan hacı adaylarımız dikkatli davranmalı’

Ülkemizden hacca gitmek isteyen 2,5 milyon insanın pek azının kura sonucu hacca gitme fırsatı yakalayabildiğini belirten Diyaeddin Şahin, "Durum böyle olunca, hacca gitmek için her türlü fedakarlığa katlanmaya hazır olan insanımızın temiz ve samimi duygularını istismar etmek isteyenler çıkabilmektedir" ifadelerini kullandı.

Şahin, "Kurasız hac hususunda halkımızın dikkatli olmasını, Diyanet İşleri Başkanlığınca noter huzurunda çekilen kura sonucu belirlenmiş olan kura sırasına göre sırası gelmeyen hacı adaylarının hacca gitme imkânının olmadığını hatırlatmak isteriz" dedi.