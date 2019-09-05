0553 313 94 23

Dolandırıcılar DMD kas hastası çocuğun parasına göz dikti

Duchenne Musküler Distrofi (DMD) kas hastası oğlu Hüseyin Burkay’ı tedavi etmek için mücadele eden Burkay ailesi dolandırıcıların ağına takıldı.

05 Eylül 2019 Perşembe 12:12
Dolandırıcılar DMD kas hastası çocuğun parasına göz dikti

Duchenne Musküler Distrofi (DMD) kas hastası oğlu Hüseyin Burkay’ı tedavi etmek için mücadele eden Burkay ailesi dolandırıcıların ağına takıldı.


Baba Mehmet Burkay, sosyal medya üzerinden kendisine ulaşan ve oğlu Hüseyin Burkay’a yardım etmek istediğini söyleyen Kemal Kurt isimli hesap üzerinden 340 TL dolandırıldığı iddiasıyla Artuklu İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu. Mardin’in Artuklu ilçesi Kabala Mahallesinde yaşayan Mehmet Burkay DMD kas hastası oğlunu tedavisine destek sunmak için mücadele ederken, sosyal medya üzerinden kendisine ulaşan bir kişi tarafından dolandırıldığını iddia etti. 7 yaşındaki oğlu DMD kas hastası Hüseyin Burkay’ın sonu ölüme giden bir hastalığı olduğunu ve tedavisi için büyük bir mücadele verdiğini aktaran baba Mehmet Burkay, yaşadığı olayı İhlas haber Ajansı (İHA) muhabirine anlattı. Baba Burkay sosyal medyadan "geçmiş olsun" diye mesaj alması sonrası her şeyin başladığını ifade ederek, “Numaramı istedi. Beş dakika sonra beni aradı ve oğlumu, hastalığını sordu. Hastalıkla ilgili bana yardım edeceğini, çevresinin geniş olduğunu ve yardımcı olacağını söyledi bende duacı oldum. Ardından benim bir bankanın ATM’sine gitmemi söyledi. Bende yardım için valilik iznimin bittiğini söyledim ve bana aile harçlığı yollayacağını söyledi" dedi.


Kendisini Kıbrıs’tan aradığını ve bin, bin 500 Euro para yollanacağının söylendiğini aktaran baba Burkay, “Bana ne kadar para topladığımı sordu. Bende 18 bin lira topladığımı söyledim. Sen bu parayı nasıl toplayamadın dedi? Bu bizim bir günlük harcamamız dedi. Beni yönlendirmeye başladı. En son bana bankamatikten 9 bin 600 TL girmemi söyledi. Bende ATM kullanmayı bilmediğim için yazılar çıktı ve bunlar normal dedi. Belirli aşamaya geldikten sonra para çekmeye gelince burada bana para yatır yazdığını söyledim. O hesaba para aktarma yüzdelikli bir şey olduğunu söyledi. Normal olduğunu belirtti. Bu arada ısrarla adam oğlumun valilik hesabını göndermemi de istiyordu. Bende o hesaba para yatıramayacağını söyledim. Bana hesaba para aktarmak için para yatırmam gerektiğini yüzdelikli bir durum olduğunu söyledi. Bende cebimdeki parayı 340 TL’ye tamamladım. Hesap açtırabiliriz dedim. Bende parayı ATM’ye yatırdım. Sonra başka banka hesabımı istedi ve oraya gitmemi söyledi. İkinci bankanın ATM’sine gittim. Daha kartımı takmadan hesabında para yok dedi. Seni şubeye girip arayacağım dedi. Kapatış o kapatış” diye konuştu.


Para yatırdığı hesabın sosyal medyadan kendisine ulaşan Kemal Kurt hesabı adına değil, Emrah Demiral adına paranın yatırıldığını ifade eden baba, dolandırıldığını anlayınca dekont ile birlikte karakola giderek şikayetçi olduğunu söyledi. Baba Burkay, “Oğlum ölümcül bir hastalıkla pençeleşiyor. Biz bunun için mücadele ettik. Oğlumun hastalığı ölüme giderken ona topladığım paralara göz koydu. Bunların bir an önce bulunmasını ve cezalarını almalarını istiyorum” ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 12:12
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ediz Bahtiyaroğlu kimdir! Ediz Bahtiyaroğlu unutulmadı
    1. Ediz Bahtiyaroğlu kimdir! Ediz..
    2. Silivri Ceza İnfaz Kurumunda inceleme
    3. Ormanlık alanda yaralı olarak bulunan..
    4. Irak'ın kuzeyine hava harekatı
    5. Konya’da FETÖ’ye yönelik ankesörlü..
    6. Yeşilyurt Belediyespor’da Soma maçı..
    7. Manisa itfaiyesi her duruma hazırlıklı
    8. MÜSİAD Başkanı Poyraz’dan enflasyon..
    9. Yeni Malatyaspor, Ankaragücü maçıyla..
    10. Altın fiyatları
    11. Geleneksel okçulukta aday hakem kursu..
    12. "Mısır'da 130 kişi açlık grevinde!"
    13. Diyanet Kuran öğretici alımı 2019
    14. AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları..
    15. ESKÜDER’den Şeker Mahallesi Muhtarı..
    16. Afrikalı 3 milyarder kıtanın..
    17. Trabzonspor'da Getafe maçının programı..
    18. Şehitkamilli kadınlar önce öğreniyor..
    19. Enez'de 70 düzensiz göçmen yakalandı
    20. Mersin İŞKUR’dan MEGİP kapsamında..
    ABD'den Türkiye açıklaması: Bundan sonra...
    ABD'den Türkiye açıklaması: Bundan sonra...
    Alpay Özalan'dan çok sert sözler: Ortadan kayboldunuz, neredesiniz
    Alpay Özalan'dan çok sert sözler: Ortadan kayboldunuz, neredesiniz
    İP’li vekilden ayakkabılı rezalet! Nerede kaldı örfünüz, adetiniz?
    İP’li vekilden ayakkabılı rezalet! Nerede kaldı örfünüz, adetiniz?
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu

    Günün Karikatürü

    5 Eylül 2019
    Bomba iddia: İstifasının nedeni ihraç kararı değilmiş
    Bomba iddia: İstifasının nedeni ihraç kararı değilmiş
    Aylar önce söylenmişti! Türkiye ve Rusya'dan dolara ağır darbe
    Aylar önce söylenmişti! Türkiye ve Rusya'dan dolara ağır darbe