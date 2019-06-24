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Dolandırıcılar ‘dijital’ mesaide

Günümüzde hayatımızın her alanına ulaşan teknolojiyi kullanım oranı artmakla birlikte sosyal medya üzerinden de dolandırıcılık giderek artıyor.Uzmanlar ise kurgulanmış web sayfaları üzerinden vatandaşlardan bilgi talebinde bulunanlara karşı dikkatli olunması konusunda vatandaşları uyarıyor.

24 Haziran 2019 Pazartesi 11:36
Dolandırıcılar ‘dijital’ mesaide

 Akit  Ekonomi 

Dijital ortam ve sosyal medya üzerinden dolandırıcılık giderek artıyor. Uzmanlar, kredi ve büyük kazanç vaatleriyle banka ve finans şirketlerinin kurgulanmış web sayfaları üzerinden vatandaşlardan bilgi talebinde bulunanlara karşı dikkatli olun uyarısında bulunuyor.

BDDK da savaş açtı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), sahte sosyal medya hesabı ve sitelere yönelik vatandaşları uyardı. Sosyal medya platformlarında banka müşterilerini hedef alan sahte reklamlarda herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına, bu paylaşımlara itibar edilmemesi ve gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi istendi. Söz konusu reklamlar, BDDK ismi ve logosuna ilaveten banka logosu ve görselleri kullanılarak hazırlanan, kredi kartı ücret iadesi veya banka tarafından düzenlenmiş gibi görünen hediye çekilişi gibi site bağlantılarını içeren reklamlar cezbedici ama gerçek olmayan vaatler sunuyor.

E-postadan mesaj yolluyorlar

Bu tip dolandırıcılık isteğiyle hareket eden oluşumlar, e-posta adres başlık kısmında bankadan gönderilmiş gibi düzenleme yapabiliyor ve e-posta gelen kutusunda ilk dikkat çeken başlığı kurumsal kimlikmiş gibi beyan edebiliyor. Hukukçular, öncelikle sadece e-postaya tıklayarak, e-mail içeriği görüntülenmeli ve mümkün olabiliyorsa her zaman bir sonraki adım olarak e-postanın gerçek adres kısmını incelemenin gerekliliğine vurgu yapıyor. E-postanın nereden iletildiğini teyit etmek için, bu gerçek adres kısmı yol gösterici olacağını söyleyen uzmanlar, “Her ne olursa olsun bankalar zaten bu şekilde bir linkle kullanıcılarına ulaşım sağlamaz, promosyon teklifinde bulunmaz. Başkaca tehlikeli olan ise SMS ile operatör mesajıyla gelen linklerdir. Bu linkleri kabul ettiğiniz takdirde, telefonunuzun kendisine ve direkt olarak online bankacılık sistemine erişim için kullandığınız ikincil güvenlik şifrenize kadar erişim sağlanma imkanı verilmektedir” uyarısında bulunuyor.

16.8 milyar dolarlık kişisel veri ele geçirildi

Kimlik dolandırıcılığının yayılmasıyla mücadele için yapılan çabalara rağmen, son yıllarda dolandırıcılar daha fazla bilgi çalmayı başarıyor. 2017’de siber suçlular 16.8 milyar dolar değerinde kişisel veriyi ele geçirdi. Daha çok bireysel kredi kartlarını çalmak yerine, büyük ihlallerden sızdırılmış kimlik verilerini kullanma ağırlık kazanıyor. Ayrıca tüketicilerin güvensiz online alışveriş yoluyla dolandırılması riski de yükseliyor.

Dolandırılmamak için ne yapmalı?

-Alışverişte cezbedici içeriklere hemen kanmayın, gelen maillerin adresini ve doğruluğunu kontrol edin. Kötü niyetli kişilerin göndereceği linklere tıkladığınız anda tüm kişisel bilgileriniz dolandırıcıların eline kolayca geçebilir.

-Güvensiz ağlar üzerinden sahte satın almalara yönlendirebilecek linklerden uzak durun.

-Online alışverişiniz için mutlaka düşük bakiyeli bir sanal kart kullanın.

-Verdiğiniz bilgilere dikkat edin. Alışveriş yaptığınız site siparişiniz için gerekli bilgiler dışında çok daha fazla soru soruyorsa, bu özel soruları cevaplamayın ve alışverişinizi sonlandırın.

-Ücretsiz ve halka açık Wi-Fi erişim noktalarından uzak durun.

-Verilerinizi yedekleyin.

-Hesap özetlerini ve kredi kartı ekstrelerini kontrol edin.

-Mağazaların web siteleri yerine uygulamalarını kullanın.

-Bankaların web sayfalarından yaptıkları uyarıları dikkate alın.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 11:36
  1. sosyal medya
  2. dolandırıcılık
  3. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)
  4. e-posta
  5. Kimlik dolandırıcılığı
  6. sosyal medya dolandırıcılığı
  7. online alışveriş

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