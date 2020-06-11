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Aktüel

Dolandırdıkları kadının parasını bankadan çekerken suçüstü yakalandılar

Yeniakit Publisher
2020-06-11 17:11:12 -
Dolandırdıkları kadının parasını bankadan çekerken suçüstü yakalandılar

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te polis ekipleri, bir kadını dolandırarak hesaplarına yatırılmasını sağladıkları parayı bankadan çekmeye çalışan 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir bankada şüpheli işlem olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri, yaptıkları araştırmada, iki şüphelinin Bursa'da ikamet eden bir kadını "FETÖ soruşturmasına isminin karıştığını" yalanıyla kandırarak bir banka hesabına 45 bin lira yatırmasını sağladıklarını belirledi. Ekipler, parayı bankada çekmeye çalışan 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


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