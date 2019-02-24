Dolaba giren serçe, ekmek kırıntılarını yedi Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Çırpılar köyünde, kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlandığı sanılan serçe, kahvenin önündeki kapısı açık ekmek dolabına girdi. Serçenin ekmek kırıntılarını yediği görüldü.

Çanakkale'nin Kazdağı eteklerindeki Çırpılar köyü, 2 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle beyaza büründü. Aç kaldığı düşünülen kuşlar, köy meydanında sıkça görülmeye başlandı. Çırpılar'daki kahvenin önünde bulunan, kapısı açık ekmek dolabına ise serçe girdi. Kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlandığı sanılan serçenin dolaptaki ekmek kırıntılarını yediği görüldü. Kahveyi işleten Mihrican Berk (40), "Sabah iş yerini açmaya geldim. Bu sırada bir müşterinin açık bıraktığı ekmek dolabından içeri giren serçenin ekmek kırıntılarıyla karnını doyurmaya başladığını gördüm. Kuşun karnını doyurmasına müsaade ettim" dedi.

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