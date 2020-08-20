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Aktüel Dokunulmazlığının kaldırılması istenen Bağımsız Milletvekili Çelik, TBMM'de sözlü savunmasını verdi
Aktüel

Dokunulmazlığının kaldırılması istenen Bağımsız Milletvekili Çelik, TBMM'de sözlü savunmasını verdi

Meclis Hazırlık Komisyonu Başkanı Ali Özkaya: - "Komisyonumuz, görev süresinin de dolacağı 24 Ağustos'ta toplanarak kararını verecektir"

Yeniakit Publisher
2020-08-20 13:00:54 -
Dokunulmazlığının kaldırılması istenen Bağımsız Milletvekili Çelik, TBMM'de sözlü savunmasını verdi

TBMM (AA) - HDP'den ihraç edilen Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi'ni görüşmek üzere kurulan hazırlık komisyonuna, bugün sözlü savunmasını verdi.

TBMM Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyonun oluşturduğu 1. Hazırlık Komisyonuna geçen hafta yazılı savunmasını sunan Çelik, komisyonun bugünkü toplantısına katıldı.

1. Hazırlık Komisyonu Başkanı, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çelik'in, komisyondaki sözlü savunmasında da yazılı savunmasındaki ifadeleri kullandığını aktardı.

Komisyon üyelerinden CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, seçim bölgesinde bulunduğu için bugünkü toplantıya katılamadığını ve bu nedenle de karar alamadıklarını anlatan Özkaya, "Komisyonumuz, görev süresinin de dolacağı 24 Ağustos Pazartesi günü saat 14.00'te toplanarak kararını verecektir." dedi.

TBMM Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyonun oluşturduğu 5 kişilik 1. hazırlık komisyonuna AK Parti'li Özkaya başkanlık ediyor. Komisyonda, AK Parti Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm bulunuyor.

Komisyon, 24 Ağustos Pazartesi günü yapacağı son toplantıda, Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılması ya da milletvekilliğinin devamı yönünde karar çıkacak.

Hazırlık komisyonu, daha sonra makul bir süre içinde raporunu Karma Komisyona sunacak. Karma Komisyon da raporu aldığı tarihten itibaren 1 ay içinde toplanarak, asıl kararı verecek.



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