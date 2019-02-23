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“Dokumuzda çimento var”

“Dokumuzda Bursa var” temasıyla 2019’u karşılayan Bursa Çimento Fabrikası A.

23 Şubat 2019 Cumartesi 09:57
“Dokumuzda çimento var”

“Dokumuzda Bursa var” temasıyla 2019’u karşılayan Bursa Çimento Fabrikası A.Ş’nin çalışanlarına yönelik düzenlediği bilgilendirme toplantısı ilgi gördü.


Merkez binada yapılan interaktif toplantıda çalışanlar hedeflerini “Dokumuzda çimento var” anlayışıyla piyes, futbol maçı ve şarkılarla anlattılar. Eğitim danışmanı Aylin Sabancı’nın konuşma yaptığı organizasyonda, kıdem plaketleri de sahiplerine takdim edildi. Bilgilendirme toplantısında çalışanlara hitap eden Bursa Çimento Genel Müdürü Osman Nemli, şirketin 2018 ekonomik verilerini ve 2019 hedeflerini paylaştı. Geçen yılın hem sektör, hem de ülke olarak zor geçtiğinin altını çizen Nemli, “Hepimizin değişen şartlara ayak uydurması gerekiyor. Her aşamada maliyetleri azaltmalı, israfı önlemeli ve daha verimli çalışmalıyız. İşletmemize, kendimize ve ülkemize güveniyoruz. Biz birlikte güçlüyüz” dedi.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 09:57
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