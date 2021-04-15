  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Döküm fabrikasında patlama! Çok sayıda yaralı var
Aktüel

Döküm fabrikasında patlama! Çok sayıda yaralı var

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde döküm fabrikasında üretim kazanının patlaması sonucu 8 işçi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-15 19:31:00 -
Döküm fabrikasında patlama! Çok sayıda yaralı var

Yeni Yalı Mahallesi'nde faaliyet gösteren döküm fabrikasında üretim bölümündeki kazanda, henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Patlamada yaralanan 8 işçi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri, patlama sonucu çıkan yangını söndürdü. Patlama ve yangın nedeniyle fabrikada hasar oluştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gürcistan duyurdu: Askerlerimizi geri çekiyoruz
Dünya

Gürcistan duyurdu: Askerlerimizi geri çekiyoruz

Gürcistan hükümeti, 2004'ten beri Afganistan’da görev yapan askerlerini geri çekeceğini duyurdu.
Mustafa Cengiz: Seks partilerinden bıktık artık!
Spor

Mustafa Cengiz: Seks partilerinden bıktık artık!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, ''Donk'un seks partilerinden bıktık! Akşam parti, sabah idman. Futbolcular doğru düzgün antrenman yapmıy..
Tahliyesine karar verilen Altan'ın bu sözleri tekrar gündem oldu
Gündem

Tahliyesine karar verilen Altan'ın bu sözleri tekrar gündem oldu

Tahliyesine karar verilen Ahmet Alan, 15 Temmuz hain darbe girişiminden 1 gün önce, "Türkiye'de gerçekleşmiş askeri darbelerin önünü açan ge..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay