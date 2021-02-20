Doktorun sosyal medya hesabını ele geçirip vurgun yaptılar

Kentte, özel bir hastanede çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman olarak görev yapan Doktor Harika Sönmez’in sosyal medya hesabı çalındı. Önceki akşam hesabını çalan kişiler tarafından Doktor Sönmez’in kimliği kullanılarak, bahis paylaşımları yapıldı ve takipçilerinden de para istendi.

Dolandırıcılar, Doktor Sönmez’in hem şifresini hem de onay kodunun gittiği maili değiştirerek hesabın geri alınmasını da engelledi. Bahis sitesini öven ve sahte bir dekontla 'ben para kazandım, siz de kazanabilirsiniz’ paylaşımları yapıldı. Dolandırıcılar, doktorun sosyal medya hesabı üzerinden yaklaşık 150 bin TL vurgun yaptı. Bazı takipçiler ise durumdan şüphelenerek doktora ulaştı. Olayla ilgili suç duyurusunda bulunan Doktor Sönmez, yeni bir sosyal medya hesabı açarak, vatandaşları uyardı ve hesaba itibar edilmemesi için çağrıda bulundu.





"Henüz hesabı ele geçiremedik"

7 yıldır aynı Instagram hesabını kullandığını belirten Doktor Sönmez, “Tıbbi konularda hesabımı aktif olarak kullanıyordum. Önceki akşam mesajlar geldi ve mesajı açmamla hesabım ele geçirildi. Şifre değiştirme gibi bir şansım da olmadı ve hesap kontrolümden çıktım. Yüksek bir takipçi sayım da yok, takipçilerimin çoğu hastalarımdı ve aramızda bir güven ilişkisi vardır. Hesabımın hacklendiğini anlayınca hemen siber suçlara başvurdum. Ne yazık ki Instagram’ın Türkiye’de bir muhatabı yok, o nedenle Instagram’a mesaj atsanız dahi hemen cevap alamıyorsunuz. Ben de 24 saatte hesabımı kapatabildim ve bu süreçte takipçilerimden yaklaşık 150 bin lira dolandırıcılık oldu. Henüz hesabı ele geçiremedik. Bahis sitesini öven, yalandan hazırlanmış bir dekont ve ‘ben para kazandım, siz de kazanabilirsiniz’ şeklinde hikayeler paylaşıldı. Çift koruma şifreniz mutlaka olsun ve bilinmeyen yerlerden gelen mesajlara kesinlikle cevap vermeyin. Lütfen böyle şeylere itibar etmeyin, çok kısa sürede büyük paralar yatırılıyor” dedi.