Doktorun kafasına parke taşıyla vurmuştu… İstenilen ceza belli oldu
Dr. Bahaüddin Ahmed Yalçın’a parke taşı ile saldırına şahıs için istenen ceza belli oldu.07 Kasım 2018 Çarşamba 06:35
Dr. Yalçın’ın yaralandığı olay 17 Temmuz’da gerçekleşmişti. Saat 22.00 civarında çocuğunu tedavi için hastaneye götüren Keskinli, tedaviyi yapan doktor M.A.T. ile tartıştı. Bu esnada aynı hastanede görev yapan Dr. Yalçın araya girerek Keskinli ile konuşmaya başladı. Konuşma tartışmaya dönüştü. Keskinli, acil servis önünde yerdeki parke mermer parçalarından alarak peş peşe Dr. Yalçın’ın kafasına vurdu.
Öldürmeye teşebbüs
Saldırı sonrasında kanlar içerisinde kalan Dr. Yalçın hemen ameliyata alındı, saldırgan tutuklandı. Soruşturma neticesinde Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Keskinli hakkında “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan iddianame hazırlandı. İddianamede Keskinli’nin olay anında Yalçın’ın kafasına mermer taşıyla 2 kez vurduğu, 3’üncü kez vurmaya çalışırken çevrede bulunanlar tarafından engellendiği, dolayısıyla kasten öldürmeye teşebbüs ettiği bilgisine yer verildi.
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