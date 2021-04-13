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Gündem Doktoru gözaltına aldırmıştı! O savcı için harekete geçildi
Gündem

Doktoru gözaltına aldırmıştı! O savcı için harekete geçildi

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Osmaniye'de kendisini muayene etmeyen doktorla tartıştığı ileri sürülen savcı M.B. hakkında HSK'ye inceleme izni verdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-13 12:08:00 - 2021-04-13 12:10:35
Doktoru gözaltına aldırmıştı! O savcı için harekete geçildi

Osmaniye Devlet Hastanesi ortopedi bölümüne gelen Cumhuriyet Savcısı, iddiaya göre, sırası gelmeden girdiği doktorun odasında kendisini muayene etmeyen doktor hakkında gözaltı talimatı verdi.

İddiaya göre meslektaşlarının gözaltı işlemine engel olduğu doktor başka bir araçla Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne gidip ifade verdi.

Savcının nüfuzunu kullandığı iddia edilen olayla ilgili Adalet Bakanı Gül, savcı M.B. hakkında HSK'ya inceleme izni verdi.

Sırasını beklemeyen savcı kendisini muayene etmeyen doktoru gözaltına aldırdı
Sırasını beklemeyen savcı kendisini muayene etmeyen doktoru gözaltına aldırdı

Yerel

Sırasını beklemeyen savcı kendisini muayene etmeyen doktoru gözaltına aldırdı

 

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Yorumlar

HSK....kişisel veya mesleki yetersizlik ile YARGIYA ADALETE İNSAN HAKLARINA ZARAR VEREN MESLEK MENSUPLARININ AYIKLANMASI KONUSUNDA ÇOK TİTİZ VE TOLERANSSIZ OLMALI!!!! HUKUK REFORMUNUN EN ÖNEMLİ ENGELİ KİFAYETSİZ UYGULAYICILAR

...........
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Şahin

Normal vatandaş birsey yapsa hemen tutuklanır.savci niye tutuklanmiyor. Kaldi ki doktorun hizmetten çekil.e hakkı var. Savci tutuklansın adalet sağlansın
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