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Doktorların ölümcül hatası!

Rusya’da bir hastanede akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Bir hastanın kangren olan ayağını kesmek için ameliyata giren doktorlar yanlış ayağı kesti. Bu hata yüzünden hasta hayatını kaybetti. Hastanın yakınları doktordan şikayetçi oldu.

23 Kasım 2018 Cuma 06:51
Doktorların ölümcül hatası!

Rusya'nın Varonij kentindeki bir hastanede meydana gelen ihmal ölüme neden oldu. Doktorlar 89 yaşındaki kadının kangren olan ayağını değil de sağlam ayağını kesti. Ameliyat sonrası hasta hayatını kaybetti. Doktorların hatasını öğrenen aile polisi aradı. Ailenin şikâyeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Soruşturma sonrasında mahkeme heyeti doktorların tutuklu yargılanmasına karar verdi.

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 06:51
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