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Doktorların gizli silahıyla zayıflamayan kalmasın!

Belkide birçoğumuzun bilmediği Psyllium kabuğu Türkiye’de Karnıyarık Otuolarak bilinmektedir, kolon temizliği bağırsaklarımızın sağlığı açısından çok önemli bir yere sahiptir. Hatta doktorların bile gizli silahı dersek abartmış olmayız. Birçok sporcu ve diyetisyenler tarafından bilinen ama halk tarafında çok fazla adı geçmeyen Karnıyarık Otu, bağırsaklarımızı öylesine rahatlatıyor ki Ayurveda tıbbına tedavi olarak geçebilmiş. Karnıyarık otunun faydalarını ve daha fazlasını bu yazımızda öğreneceksiniz.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 11:09
Doktorların gizli silahıyla zayıflamayan kalmasın!

Karnıyarık otu kabuğu hint muzunun tohumlarından oluşur.

Karnıyarık otu’nun faydaları yeni keşfedilmedi. Bundan 2000 yıl önce bile bu tohumun faydaları keşfedilmiş, ishal, kabızlık gibi hastalıklar için kullanılmıştır.

Bu tohumun en ilginç özelliği kendi boyutundan tam 50 kat kadar şişebilmesi.

Doktorların gizli silahı

Su ile temasında çok inanılmaz derecede şişer. Bağırsaklar karbonhidratların ve yağ asitlerinin emilimini azaltır. Su ile temas ettiğinde bulunduğu boyutun 50 katı kadar şişerler. Bu nedenle biraz yeseniz bile tokluk hissi uyandırır.

Özellikle diyet yapanlar için karnıyarık otu kabuğu çok uygundur. Lif oranı yüksek olduğundan yemeye başladığınızda doyduğunuzu daha hızlı sürede anlarsınız.

Kilo vermek için karnıyarık otu kabuğunu yemeklerden yarım saat önce alabilirsiniz. Tohumlar şişmek için yeterli zamana ihtiyaç duyar, midenizde yeteri kadar şiştiğinde size tokluk hissi verir ve isteseniz de fazla yemek yiyemezsiniz.

Önemli Not: Karnıyarık otu tohumunu yedikten sonra mide kanallarınızın açılması için 1-2 bardak su içmelisiniz.

Bağırsak sorunlarınızı karnıyarık otu tohumu ile çözün

Karnıyarık otunun tohumu, liflerden oluştuğu için, bağırsakları çalıştırma özelliğine sahiptir. Bağırsaktaki sıvıyı emmeye başlar ve hızla büyümeye başlar, korkmayın bu büyüme sizi daha çabuk kabız yapmaz çünkü karnıyarık tohumları şiştikçe kaygan bir işlev kazanır. Bu da kolay bir sindirimin önünü açar ve kolonların boşalmasını hızlandırır.

Bu özelliği sayesinde karnıyarık tohumları, şişmeyi önlemektedir. Chron hastalığı, Ülseratif kolit, irritabl bağırsak sendromu ve hemoroid gibi ishal ve bağırsak hastalıklarına karşı da iyi geldiği bilinmektedir.

Kolesterolü düşürür

Karnıyarık otu tohumu kolesterolü düşürme özelliğine sahiptir. Tüketildiğinde asitlerin üretimini uyarır ve bu durum kolesterolünüzün düşmesini sağlar.

Karnıyarık otu tohumunu doğru tüketmek

Yemekten yaklaşık 15-30 dakika önce günlük almalısınız. Bunun için 250 ml su ile bir yığın çay kaşığı karıştırın ve hemen karışımı için. Çünkü tohumlar çok hızlı şişer ve bir çeşit puding haline gelir. Bu tutarlılığı içmek zordur. Sonra tekrar en az 250 ml su içmelisiniz.

Nasıl hazırlanır?

En önemli konu faydalı olduğu söylenen bir şeyin nasıl tüketileceği konusunda yeterli bilgi verilmesidir.

250 ml suyun ya da sütün içine bir çay kaşığı karnıyarık otu tohumu atın ve karıştırın fazla bekletmeden için. Tohumlar hızla şişmeye başlayacağından içerken zorlanmamanız için bardağın içinde çok bekletmemeniz gerekiyor. Bu bardağı içtikten sonra en az 250 ml kadar suyu ayrıca üstüne içmelisiniz ki mide kanallarınızı rahatlatın.

Yemek yemeden 15 dakika veya yarım saat önce günlük tüketebilirsiniz.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 11:09
  1. Doktorların gizli silahı
  2. Bağırsak sorunlarınızı karnıyarık otu tohumu ile çözün
  3. kolesterol
  4. Karnıyarık otu tohumu
  5. Chron hastalığı
  6. Ülseratif kolit
  7. irritabl bağırsak sendromu
  8. hemoroid gibi ishal
  9. bağırsak hastalıkları
  10. süt
  11. su
  12. Lif oranı
  13. yağ asitleri

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