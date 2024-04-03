Doktorlar uzmanlık için Fethi Sekin Hastanesi kliniklerini tercih edebilecek

Mevcut durumda beş eğitim kliniği ile hizmet veren Fethi Sekin Şehir Hastanesinde radyoloji, psikiyatri, göz hastalıkları ve biyokimya branşlarının klinik başvuruları da Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından kabul edildi. Böylelikle Tıpta Uzmanlık Sınavında başarılı olan hekimler uzmanlık eğitimleri için Fethi Sekin Şehir Hastanesi kliniklerini tercih edebilecek. Konuyla ilgili bilgi verene Başhekim Doç. Dr. Şuheda Kaya, “Kulak burun ve boğaz hastalıkları, enfeksiyon hastalıkları, dermatoloji, üroloji ve acil tıp kliniklerimiz eğitim kliniği statüsündeydi zaten. Artık radyoloji, psikiyatri, göz hastalıkları ve biyokimya branşlarımız da eğitim kliniği olarak hizmet vermeye başlayacak. Akademisyen ve eğitim kliniği sayılarının artması vatandaşlarımıza özellikli ameliyat ve tedaviler için ilimizde sunulan imkânların da artması demek” dedi.