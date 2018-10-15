Doktorlar Sivaslıları uyardı! 'Dışarı çıkmayın'

Toz bulutu, Sivas kent merkezi ve bazı ilçelerinde hayatı olumsuz etkiliyor.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, güneydoğu yönünden gelen toz bulutu, sabah saatlerinden itibaren etkili oldu.

Doktorlardan kritik uyarı

Toz bulutu zaman zaman etkisini artırarak gökyüzünü kapladı.

Doktorlar, yaşlı, çocuk ve solunum sorunu olanların toz bulutunun olduğu saatlerde zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları uyarısında bulundu.