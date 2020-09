DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - "Gencecik insanların konuşurken nefeslerinin daraldığını görüyoruz"

Sivas Numune Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Zeynep Banu Ramazanoğlu: - "Hastalarımız hakikaten iyi görünseler, her şeyleri iyi olsa dahi nefes darlığı çekiyorlar. Gencecik insanların konuşurken nefeslerinin daraldığını görüyoruz" - "Her gün vizite için yanına gittiğim annenin, ölen oğlunun durumunu soruyor olması benim için çok acıydı. Anne toparladı ama oğlu ölmüştü" - Uzman Dr. Rağıp Sarıismailoğlu: - "Bilinci açıkken boğulur hissiyle insanların nasıl can çekişebileceğini görüyoruz. Bunlar gerçekten çok üzücü" - "Genç yaşlı artık fark etmiyor. Gençlerde de çok sık nefes darlığı görebiliyoruz"