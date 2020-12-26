DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - "Dün testi negatif çıkanın bugün pozitif çıkmayacağının garantisi yok"

ERZURUM (AA) - İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum'da yakalandığı yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) atlatıp görevine dönen İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, "Çok dikkat etmek lazım, virüsün nerden geleceği belli değil. İki kişi bir ortamdaysa birinin pozitif olmayacağının, dün testi negatif çıkanın bugün pozitif çıkmayacağının garantisi yok." dedi.

Gürsel Bedir, AA muhabirine, ciddi önlem almasına rağmen Kovid-19'a yakalandığını söyledi.

Hastanelerde, yoğun bakımlarda sürekli gezerek hasta ve yakınlarıyla görüştüğünü ifade eden Bedir, şöyle konuştu:

"İlk 5 gün evde, şikayetler artınca da 15 gün hastanede tedavi gördüm. Sonunda çok şükür hastalığı atlattık. Doktor, hemşire, güvenlik ve temizlik görevlileri Kovid-19'la mücadelede fedakarca çalışıyor. Ülke olarak Cumhurbaşkanımız önderliğinde, Sağlık Bakanlığımız ve İçişleri Bakanlığımızın politikaları, illerde de valilerimiz ile süreci iyi götürüyoruz. Tüm dünya da bunu görüyor. Aşılardan sonra belki rahatlama olacak ama inşallah kısa süre sonra vaka sayıları ve hastane dolulukları anlamında daha iyi seviyelere geleceğiz."

- "Virüsün nerden geleceği belli değil"

Bedir, önce hafif sonra ağır seyreden hastalık sürecinde zor günler geçirdiğini belirterek, herkesin rehavete kapılmadan kurallara uymasını ve kapalı ortamları sıklıkla havalandırmasını tavsiye etti.

Virüsün bulaşma hızından bahseden Bedir, "Çok dikkat etmek lazım, virüsün nerden geleceği belli değil. İki kişi bir ortamdaysa birinin pozitif olmayacağının, dün testi negatif çıkanın bugün pozitif çıkmayacağının garantisi yok. Evlerdeki kalabalık ortamlara çok dikkat edip sürekli havalandırmak lazım. Toplumuz misafirperver ama bu süreçte misafir buluşmalarını ertelemek gerekli." dedi.

Görevi gereği yoğun mesai içinde olduğundan aile ve yakınlarından uzak kaldığına işaret eden Bedir, koronavirüse yakalanmasıyla bir süre daha aile ve çocuklarından ayrı kaldığını ve onlara özlem duyduğunu dile getirdi.

Vatandaşlardan herkese Kovid-19'lu gibi yaklaşıp önlem almasını isteyen Bedir, şöyle devam etti:

"İşimiz gereği yoğun bakımlara sık sık gidiyoruz. Bu süreçte hastanede çalışan arkadaşlarımıza da moral ve destek için yanlarında bulunarak hastalar ve yakınlarıyla görüştük. Virüs o şekide bulaştı ve zor atlattık ama çok şükür virüsü yolcu ettik. Yattığım serviste Kovid-19 olmayan 2-3 hemşire kalmıştı. Kovid-19 olanların çoğu genç. Sağlık peroseli, burada Kovid-19 yüzünden nefes alamadığı için ölenleri görüyor ve kurallara dikkat ediyor ama işleri gereği bir şekilde temas yüzünden hasta oluyorlar."

- "Pandeminin ilacı maske, mesafe ve temizlik"

Bedir, Kovid-19'la mücadelede alınacak önlemlere ilişkin, "Kovid-19'a karşı spesifik ilaç yok. Pandeminin ilacı maske, mesafe, temizlik ve kış şartlarında kapalı alanları havalandırmak. Salgını durduracak olan bunlar. Vatandaşımız bunlara dikkat ederse sorun kalmaz. Genel olarak hala caddelerde maskesiz veya maskeyi uygun takmayanları görüyoruz. Kurallara riayet edilirse hasta sayısı ve yoğun bakım yükü azalacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Sağlık müdürü Bedir, aile içi bulaşın çoğaldığına değinerek, "İnsanlar ev içinde sürekli maske takmasa bile eve gelip geri çeviremeyeceği anne, baba gibi misafirin yanında mutlaka maske takıp sosyal mesafeyi korumalı. Bu benim yakınım, çocuğum, eşim, bunlardan bulaşmaz gibi bir rahatlık var. Halbuki havalar soğudu, bulaşların çoğu aile içinden. Bunları önlersek vaka sayıları düşer. İlimizde vaka sayılarında düşüş var ancak bunu rahatlama olarak kesinlikle görmemeliyiz. Bir anlık tedbirsizlik sonucu vakalar hemen yükselir." değerlendirmesinde bulundu.