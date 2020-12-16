DOKTORLAR KOVID-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - "Böyle ağır bir hastalık geçirdiğimi hiç hatırlamıyorum"

MANİSA (AA) - Soma Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ali Osman Çağlayan, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) hafife alınmaması gerektiğini belirterek,"Böyle ağır bir hastalık geçirdiğimi hiç hatırlamıyorum. Üzerimden kamyon geçmiş gibi 5-6 günlük çok rahatsız edici bir süreç yaşadım." dedi.

Geçirdiği hastalık sonrası görevine dönen Çağlayan, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastane yöneticisi olarak hasta, sağlık personeli ve hasta yakınları ile sürekli görüştüğünü, tüm gün hastaneyi dolaştığını söyledi.

Vaka artışlarının kasım ayında hız kazandığını hatırlatan Çağlayan, "Kasım ayına kadar kendimizi koruduk. Vaka artışı olunca hastanede yoğunluk yaşandı. Korunmamıza rağmen hastalığa yakalandık." ifadesini kullandı.

Başhekim Çağlayan, nezle bulguları, terleme şikayetleri sonrası 20 Kasım'da yaptırdığı test sonucunun pozitif çıktığını aktardı.

- Ailevi Akdeniz Ateşi hastası

Hastalığın en ciddi belirtilerini 3. günde yaşamaya başladığını vurgulayan Çağlayan, "Asıl etkiler sırt, kas ve baş ağrıları ile başladı. Akabinde sersemlik, kafayı kaldıramama sorunları oldu. Ben elbette daha önce nezle, grip geçirdim, hatta ailevi Akdeniz Ateşi (FMF) hastasıyım, ataklar geçirdim. Böyle ağır bir hastalık geçirdiğimi hiç hatırlamıyorum. Üzerimden kamyon geçmiş gibi 5-6 günlük çok rahatsız edici bir süreç yaşadım." diye konuştu.

Başhekim Çağlayan, ishal ve bulantı şikayetleri de yaşadığına dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Yedinci güne kadar sadece günde 5 saat uyanık kalabiliyorsunuz. Sürekli sersemlik hali var. Bir diziyi izleyemiyor, bir kitap okuyamıyorsunuz. Konsantre olamıyorsunuz sersemlikten. Böyle olumsuz etkileri var bu hastalığın. Evde kendinizi izole edip evin içinde bile sevdiklerinizi göremiyorsunuz. Uzaktan konuşuyorsunuz. Hastaneye yatmayanlar için bu en çok şikayet edilen nokta. Hastaneye yatanlar daha ağır geçiriyor tabii. Ben bu yüzden kendimi şanslı hissediyorum. Evde bile ağır geçirdim ama hastane sürecinin olmaması, akciğer hastalığının eşlik etmemesi, zatürrenin gelişmemesi benim şansımdı. Şimdi de halsizlik hali devam ediyor."

- "Damarları, beyni etkiliyor"

Koronavirüsün sadece akciğerleri değil, vücudun diğer organlarını da etkilediğine işaret eden Çağlayan, hastalığın sadece kısa dönem etkilerinin bilindiğini söyledi.

"Bu hastalık damarları etkileyen, kalbi, beyni etkileyen sistemik bir hastalık esasen. Uzun dönem etkilerini gerçekten daha bilmiyoruz." diyen Çağlayan, şunları kaydetti:

"Bilim dünyası bunu araştırıyor. Özellikle son dönemde kalp krizi ve inme geçiren bazı hastaların ölüm sebebinin bu hastalık olduğunu düşünüyoruz. Çünkü damarlarda bir iltihap yapıyor ve bu iltihap da damarlarda tıkanıklığa neden oluyor. Böbrekleri ve bütün damarları etkiliyor. Uzun dönem etkileri ile ilgili bilim dünyası araştırmaya devam ediyor. Sonuçları birlikte göreceğiz".

Başhekim Ali Osman Çağlayan, vatandaşın önce kendini, sevdiklerini, sağlık personelini koruması için maske, mesafe ve hijyen kuralına uymasını istedi.











