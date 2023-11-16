Doktorlar İsrail zulmünü protesto etti

Sağlık alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Gazze’de hastanelerin ve sağlık kuruluşlarının bombalanmasına tepki gösterdi. Bir araya gelen kuruluşlar adına açıklama yapan Kadın Sağlıkçılar Derneği (KASAV) Başkanı Gülhan Cengiz, “Dünya Sağlık Örgütü, BM Güvenlik Konseyi ve tüm devletlere sesleniyoruz. Hastaneleri bombalamak savaş suçudur. Acilen bu savaş, bu katliam durdurulmalıdır” dedi.

Sivil toplum kuruluşları temsilcileri, Sultanahmet’te devam eden Filistinli Kadınlarla Dayanışma İnisiyatifi oturma eylemine katıldı ve bir basın açıklaması yaptı. Programa Türkiye Sağlık STK’ları Platformu (TUSEB), Kadın Sağlıkçılar Derneği (KASAV), Uluslararası Doktorlar Derneği (AID), Eczacılar Dostluk Dayanışma ve Kalkındırma Derneği (Ecza-Der), Yeniden Eczacılık Platformu yöneticileri ve üyeleri katıldı.

Bombalamaları durdurun

İsrail Gazze’de sivillerin sığındığı Şifa Hastanesi ve Endonezya Hastanesi etrafını bombaladığını; kadın, çocuk, yaşlı demeden tüm halkı bölgeyi boşaltmaları için tehdit ettiğini hatırlatan Cengiz, “İsrail işgal güçleri, yaşam hakkı başta olmak üzere sivil halkın korunması, sağlık hizmetinin dokunulmazlığı, tedaviye ulaşım, hastaların nakledilmesi gibi uluslararası belgelerde kabul edilen tüm hakları ihlal etmektedir” dedi. Cengiz, Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi başta olmak üzere bütün dünya ülkelerine ve liderlerine sivillerin hayatının güvenceye alınması ve hastanelerin bombalanmasının durdurulması için çağrıda bulundu.

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Sağlık sistemi çöktü

Gazze’de 34 gündür devam eden saldırılarda büyük bir katliam uygulanırken hastanelerin hedef alınarak vurulduğunu kaydeden Cengiz sözlerine özetle şöyle devam etti: Sağlık çalışanları çok zor şartlar altında çalışma yürütürken çoğu şehit oluyor. Hastanelerde elektrikler kesik, ilaç ve medikal malzemeler bitmiş durumda. Yaralı sayısı çok fazla, yaralılara koridorlarda, yerlerde, anestezi olmadan sağlık hizmeti verilmeye çalışılıyor. İsrail, binlerce yaralı sivilin bulunduğu Şifa Hastanesi’ni, Nasr Çocuk Hastanesini, El Ehli Babtist ve Türk Filistin Dostluk Hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılay’ına bağlı Kudüs ve Endonezya Hastanelerinin çevresini vurdu. Gazze şeridinin kuzeyindeki Cibaliye’de yer alan El Avde Hastanesi ile Hasta Dostları Hastanesi’nin çevresini hedef aldı ve ambülansları vurdu. Bombalama sonucu El Rantisi Çocuk Hastanesi’nde de çok büyük yangınlar meydana geldi. Gazze’de hastanelerin yüzde 44’ü çalışmıyor. Gazze’deki 36 hastaneden 16’sının ve 72 temel sağlık hizmeti merkezinin 52’si tamamen kapandı.

Tüm devletler, tüm liderler sorumlu

Dünya Sağlık Örgütü, Gazze için büyük salgın hastalık uyarısında bulundu. Gazze Sağlık Bakanlığı da sağlık durumunun iyice kötüye gittiğini ve büyük salgınların beklendiğini aktardı. 7 Ekim’den beri 54 bin 866 üst influanza ve kovid, 33 bin 551 zehirli ishal vakası, suçiçeği, deri döküntüleri, kızamık hastalıkları yaşandı. 70 kanser hastası ölümle karşı karşıya bulunuyor. Üzülerek söylüyoruz ki, tablo çok vahim. Buradan doktorlar, sağlık çalışanları ve vicdanlı insanlar olarak çağrımız, artık bu soykırımın durdurulmasıdır. Katliam dursun, sivilleri katletmekten, buna karşı sessiz kalmaktan vazgeçin. Artık sorumlu sadece İsrail veya bunun parçası olan devletler, kurumlar değildir. Şimdi sorumlu tüm kurumlar, tüm devletler, tüm liderler, tüm halklar ve tüm bireylerdir.

Bölgeye doktor ve ilaç ulaştırın

Buradan Dünya Sağlık Örgütü ve bütün dünyaya sesleniyoruz. Gazze için sağlık sistemine müdahale etmek zorundasınız. Bu kapsamda sağlık araç ve gereçlerinin, ekipmanların ve tedavi için gerekli olan ilaçların bölgeye güvenli bir şekilde ulaştırılması için harekete geçin. Sahada çalışabilecek doktorları ve teknik personeli bölgeye yönlendirin, aynı zamanda bunların güvenliğini sağlayın. Buradan çağrımız tüm insanlara, tüm insanlığa… Hepimiz, biz doktorların yaptığı gibi, sesimizi çıkaralım. Orada katledilen insanlar için ses olalım. Hep birlikte bu katliamı durduralım.”