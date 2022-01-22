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Gündem Doktorlar dizisinin oyuncusundan acı haber!
Gündem

Doktorlar dizisinin oyuncusundan acı haber!

Bir döneme damgasını vuran Doktorlar dizisinde Zenan karakterini canlandıran Melike Güner annesinin vefat ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-01-22 18:59:00 -
Doktorlar dizisinin oyuncusundan acı haber!

Bir döneme damgasını vuran Doktorlar dizisinde Zenan karakterini canlandıran Melike Güner annesinin vefat ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Şimdilerde 42 yaşında olan Doktorlar'ın Zenan'ı, annesinin fotoğrafını paylaşıp, altına "20.01.2022'de canım annemi kaybettik. Acıma saygıyla sarılan, sessizce ellerinden tutan, yanımda olan tüm canım arkadaşlarım teşekkür ederim" notunu düştü.

 

 

 

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