Doktorlar dizisinin oyuncusundan acı haber!
Bir döneme damgasını vuran Doktorlar dizisinde Zenan karakterini canlandıran Melike Güner annesinin vefat ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.
Bir döneme damgasını vuran Doktorlar dizisinde Zenan karakterini canlandıran Melike Güner annesinin vefat ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Şimdilerde 42 yaşında olan Doktorlar'ın Zenan'ı, annesinin fotoğrafını paylaşıp, altına "20.01.2022'de canım annemi kaybettik. Acıma saygıyla sarılan, sessizce ellerinden tutan, yanımda olan tüm canım arkadaşlarım teşekkür ederim" notunu düştü.