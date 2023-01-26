Doktorlar ameliyattan sonra birbirine girdi! 2 yaralı

Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, ameliyat olan bir hastanın uyanma süresi nedeniyle Genel Cerrahi Servisi'nde görevli Dr. İsmail Şayan ile anestezi asistanı Dr. Muhammed Ali Ertan arasında tartışma yaşandı. Doktorlar, daha sonra birlikte başka ameliyata girdi.

İkinci ameliyattan sonra kavga ettiler!

Girdikleri ikinci ameliyatın çıkışında 2 doktor, hastanenin havalandırma boşluğunda tekrar bir araya geldi. İkili arasındaki tartışma, arbedeye dönüştü. Genel Cerrahi Servisi'nde görevli doktorlar Azad Gazi Şahin ve Uğur Mengeneci'nin de olaya karışmasıyla kavga büyüdü. Anestezi asistanı Dr. Ertan, yüzüne aldığı darbelerle yaralanırken, genel cerrah Şahin'in ise sol el baş parmağı kırıldı.

Ertan, görev yaptığı Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, Şahin ise kaldırıldığı özel hastanede tedavi edildi. Her ikisi de tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Anestezi asistanı Dr. Ertan, jandarma, Balıkesir Tabip Odası ve Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü'ne giderek kendisini darbettiğini ileri sürdüğü doktorlar Azad Gazi Şahin, İsmail Şayan ve Uğur Mengeneci hakkında şikayetçi oldu. Asıl kendilerinin mağdur olduğunu iddia eden 3 doktor da Ertan için jandarma ve Balıkesir Tabip Odası'na şikayette bulundu.

'Gelir gelmez saldırdılar'

Anestezi asistanı Dr. Muhammed Ali Ertan, yaşanılan olayı şöyle anlattı:

Dr. İsmail Şayan, "Hastayı çabuk uyandıralım. Çok vakamız var. İlaç varsa verin uyansın" diyerek, sert bir üslupla bana baskı yaptı. Ben de bu işin böyle olmayacağını belirtip, "Hasta tamamen derlenmeden, salondan çıkaramam, vakanın çokluğu beni ilgilendirmez. Benim işim şu anki hastanın sağlığı, işime karışmayın" dedim. Aramızda kısa bir tartışma oldu.

Birkaç saat geçtikten sonra tartıştığımız genel cerrahideki arkadaş beni aradı. Daha güzel bir tonla, "Muhammet müsait misin? Konuşalım" dedi. Kabul ettim. "Tartışma olur, tatlıya da bağlanır" diye düşündüm. Sürekli yüz yüze bakıyoruz. Daha rahat konuşacağımızı söyleyerek beni yangın merdivenine çağırdı.

"Hemen üst taraftaki havalandırma boşluğunda konuşalım" dedi. Üst kata çıkar çıkmaz, bir genel cerrahi hocası ve bir asistanla bana yumruklarla saldırdı. Sonra hocaları, çelme takıp beni yere düşürdü. Yerde yüzüme yumruk atmaya devam etti. Yüzümden yaralandım, kaşım açıldı. Beni kanlar içinde orada bırakıp gittiler. Zorlukla hocamızın yanına gittim. Beni sedyeyle acile servise götürdüler. Çoğu yerimde ağrı sızı var. Üçünden de şikayetçiyim.

Balıkesir Cumhuriyet Savcılığı ile Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.