Doktorlar 2022’de ne kadar zam alacak? Doktor maaşlarına ne kadar zam yapılacak?

Doktor maaşları ne kadar? 2022 yılına ilişkin asgari ücret toplantılarının ilki bugün gerçekleşti. Asgari ücret zammının yanında memur ve memur emeklisi ile SGK ve Bağkur emekli maaşları da bir hayli merak konusu. Bir diğer merak edilen konu da doktorlara 202’de yapılacak zam. Peki doktor maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Uzman hekimler ne kadar zam alacak? Diş hekimi maaşları ne kadar oldu? Pratisyen hekim maaş zammı ne kadar? İşe Sağlık BakanıFahrettin Kdca tarafından müjdesi verilen doktor maaş zammı detayları.