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Ekonomi Doktorlar 2022’de ne kadar zam alacak? Doktor maaşlarına ne kadar zam yapılacak?
Ekonomi

Doktorlar 2022’de ne kadar zam alacak? Doktor maaşlarına ne kadar zam yapılacak?

Doktor maaşları ne kadar? 2022 yılına ilişkin asgari ücret toplantılarının ilki bugün gerçekleşti. Asgari ücret zammının yanında memur ve memur emeklisi ile SGK ve Bağkur emekli maaşları da bir hayli merak konusu. Bir diğer merak edilen konu da doktorlara 202’de yapılacak zam. Peki doktor maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Uzman hekimler ne kadar zam alacak? Diş hekimi maaşları ne kadar oldu? Pratisyen hekim maaş zammı ne kadar? İşe Sağlık BakanıFahrettin Kdca tarafından müjdesi verilen doktor maaş zammı detayları.

Yeniakit Publisher
2021-12-01 14:53:00 - 2021-12-01 14:53:34
Doktorlar 2022’de ne kadar zam alacak? Doktor maaşlarına ne kadar zam yapılacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Doktorlara 2 bin 500 ile 5 bin lira arasında zam yapacağız" açıklamasını yaptı. Bakan Fahrettin Koca, "Pratisyen hekimlerin ek göstergesi 13 binden 33 bine, uzman hekimler diş hekimleri dahil olmak üzere 17 binden 40 bine ek göstergeleri çıkmış olacak. Pratisyenlere 2 bin 500, uzman hekimlere 5 bin olmak üzere bir düzenleme Meclis'te tüm grupların desteğini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

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