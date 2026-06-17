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Gündem Doktoralı diş hekimleri dikkat! Sağlık Bakanlığı açıklama yaptı
Gündem

Doktoralı diş hekimleri dikkat! Sağlık Bakanlığı açıklama yaptı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
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Doktoralı diş hekimleri dikkat! Sağlık Bakanlığı açıklama yaptı

Sağlık Bakanlığı "doktoralı diş hekimlerinin uzmanlık süreçlerine" ilişkin yaptığı açıklamada "Doktora eğitimini tamamlamış veya devam eden diş hekimlerinin uzmanlık sürecine dahil olabilmeleri için Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na girmeleri gerekmektedir" ifadelerine yer verdi.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, doktora eğitimini tamamlamış veya devam eden diş hekimlerinin uzmanlık sürecine dahil olabilmeleri için Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na (DUS) girmeleri gerektiğini bildirdi.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, doktoralı diş hekimlerinin uzmanlık süreçlerine ilişkin yaşanan sorunların çözümünde önemli bir aşamaya gelindiği belirtildi.

 

Son günlerde bu konuda bilgi kirliliği ve dezenformasyon yapıldığına dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"151. Tıpta Uzmanlık Kurulu toplantısında alınan karar neticesinde, doktora eğitimini tamamlamış veya devam eden diş hekimlerinin uzmanlık sürecine dahil olabilmeleri için Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na (DUS) girmeleri gerekmektedir. Bu kapsamda, kendi alanlarında bir uzmanlık programına yerleşebilecek puanı almaları ve müfredattaki gerekli eğitimleri tamamladıklarını belgelemeleri halinde uzmanlık belgesi almaları mümkün olacaktır. Bu kapsamda, doktoralı diş hekimlerinin DUS'a girmeleri, kendilerine herhangi bir kadro tahsisi, atama veya doğrudan yerleştirme hakkı sağlamamaktadır."

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