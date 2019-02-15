0553 313 94 23

Doktora sormadan ilaç kullanmayın

Son günlerde mevsim koşullarından kaynaklı olarak değişen hava şartları ve ani ısı yükselmeleri nezle, soğuk algınlığı, baş ağrısı, gribal enfeksiyon gibi hastalıkları da beraberinde getiriyor.

15 Şubat 2019 Cuma 11:45
Doktora sormadan ilaç kullanmayın

Son günlerde mevsim koşullarından kaynaklı olarak değişen hava şartları ve ani ısı yükselmeleri nezle, soğuk algınlığı, baş ağrısı, gribal enfeksiyon gibi hastalıkları da beraberinde getiriyor.


İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Hüseyin Sağlam, nezle, grip, soğuk algınlığı gibi mevsimsel hastalıklara karşı uygulanacak tedavinin sürekli değiştiğini belirterek, “Kafanıza göre ilaç alırsanız ‘süper enfeksiyon’ oluşabilir ve hastalık daha da ağırlaşabilir” dedi.


Bilinçsizce kullanılan antibiyotiğin, vücut sağlığına çok daha fazla zararlı olduğunun altını çizen Medical Park Ordu Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Hüseyin Sağlam, toplumda antibiyotiklerin kullanımında ciddi sorunlar olduğunun görüldüğünü söyledi.



“Süper enfeksiyon uyarısı"


Sağlam, şöyle konuştu: “Karşılaştığımız olaylardan hareketle hastalar bize çoğu kez kendilerince bir tedavi uygulayarak başvuruyor. Bunların çoğunda da kendi kendilerine tedavi arayışına girip antibiyotik kullanıldığına şahit oluyoruz. Antibiyotik doğru kullanıldığında kişiyi iyileştirebileceği ve sağlığına kavuşturabileceği gibi yanlış kullanımında da insan vücudunda bazı zararlara sebep olabilir. Bunların başlıcaları, antibiyotiklere karşı vücutta direnç oluşabilir ve ilacın etkinliği azalabilir. Böbrek ve karaciğer fonksiyonlarını olumsuz etkileyebilir, kemik iliği ve bağışıklık sistemini baskılayabilir, mantar ve parazit enfeksiyonlarını arttırabilir, hastalarda kanlı ishal meydana gelebilir, çocuklarda diş sararması görülebilir, çocukların büyüme sürecini engelleyebilir, anemi ve astım hastalığını tetikleyebilir. ‘Süper enfeksiyon’ oluşabilir ve hastalık daha da derinleşebilir. Bu gibi olumsuzluklar ile karşılaşmamak için vatandaşlarımız hastalıkların tedavisinde kendi kendilerine antibiyotik kullanmamalı ve mutlaka konusunda uzman bir doktora başvurmayı ihmal etmemelidir.”

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 11:45
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Hatay’da
    1. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu..
    2. Su basan ovada balıkçıl göçmen kuşlar..
    3. Olayın yaşandığı binanın yöneticisi..
    4. Çin, Everest dağını “çöp” nedeniyle..
    5. Keşan’da 73 şişe kaçak içki yakalandı
    6. Arnavutluk Başbakanı Rama’ya mürekkep..
    7. Burgan Bank İşveren Markası Projesi’ni..
    8. Gaziantep Ticaret Borsası
    9. PES turnuvası finalinde kıyasıya..
    10. Bilge Koleji’nden bir başarı daha
    11. İspanya'da erken seçim kararı!
    12. Vali Demirtaş yaralanan işçileri,..
    13. Elazığ’da bugün açılan tanzim satış..
    14. Arapçiftliği Mahallesine aile..
    15. İspanya erken seçime gidiyor
    16. Sorumlular adalet önünde
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa’da
    18. Düzce Atatürk Devlet Hastanesi acil..
    19. Evlilikte büyük tehlike: Müdahaleci..
    20. Binali Yıldırım: "İstanbul 4.0..
    21. Ümraniye Belediye Başkan adayı..
    22. DTO Başkanı Erbaş ve 10 şüpheli..
    23. Piyasalarda gün ortası
    24. Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa’ya..
    25. Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı..
    26. Başkan adayından Kayahan şarkısı
    27. Vali Su: “Genç girişimcilere yol..
    28. Cezaevi ziyaretinde esrarla yakalandı
    29. Myanmar'da Müslüman avukatın..
    30. Iraklı mülteci kazada yaralandı
    Eşine 'Pantolununu çıkar' diyen memura küfretti, hayatı karardı
    Eşine 'Pantolununu çıkar' diyen memura küfretti, hayatı karardı
    MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı
    MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı
    Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
    Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
    Osmangazi Köprüsü'nde hareketli dakikalar!
    Osmangazi Köprüsü'nde hareketli dakikalar!
    Emine Erdoğan himayesine aldı! 2023'te tüm Türkiye'de olacak
    Emine Erdoğan himayesine aldı! 2023'te tüm Türkiye'de olacak

    Günün Karikatürü

    15 Şubat 2019
    Çağrı yaptılar: Biz de tanzim istiyoruz
    Çağrı yaptılar: Biz de tanzim istiyoruz
    Akit haber yaptı, skandal resimler kaldırıldı! Ses bakın kimlerden geldi
    Akit haber yaptı, skandal resimler kaldırıldı! Ses bakın kimlerden geldi