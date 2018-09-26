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Doktora saldırıp serbest kalan şahıslarla ilgili flaş gelişme!

Samsun'un Atakum ilçesinde, bir hastanede doktora tekme attıktan sonra tutuklanan ve daha sonra serbest bırakılma kararı verilen şahıslar için itirazda bulunuldu.

26 Eylül 2018 Çarşamba 01:31
Doktora saldırıp serbest kalan şahıslarla ilgili flaş gelişme!

Samsun'un Atakum ilçesinde bir barda çıkan kavga sırasında olaya müdahale eden polis, biber gazı sıkarak tarafları ayırdı. Kavgaya karıştıkları ileri sürülen ve gazdan etkilenen şüpheliler gittikleri özel bir hastanenin acil servisinde olay çıkardı. G.S. adlı şahıs hastanede yanlarına gelen acil serviste görevli Afgan asıllı Dr. A.F.N.'nin şakağına tekme attı. Yaşanan olayda G.S. ve arkadaşı S.S.K, doktor ve güvenlik görevlisi T.Y.'ye saldırdı.

Doktora ve güvenlik görevlisine saldırı anı ise hastanenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Gözaltına alınan olayın zanlıları, ifadelerinin ardından savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakıldı. Olayın medyada yer almasının ardından savcı, saldırganlar hakkında yeniden gözaltı kararı verdi. Olayla ilgili G.S. ve S.S.K. yeniden gözaltına alınarak 18 Haziran'da çıkarıldığı adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı. Tutuklanan şahıslar tutukluluk hallerinin kaldırılmasına yönelik başvuruyu mahkemenin kabul etmesiyle birlikte serbest kaldı.

BAŞSAVCILIKTAN İTİRAZ

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından serbest kalan saldırganların yeniden tutuklanmaları için itirazda bulunuldu. Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada şu sözler yer aldı:

“Bazı basın yayın organlarında çıkan "Doktora uçan tekme attı, serbest kaldı başlıklı haberle ilgili kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Samsun ilinde Ramazan bayramının birinci günü özel bir hastanede görevli sağlık çalışanlarına yönelik saldırı olayını gerçekleştiren şüpheliler G.S., B.S ve S.S.K. hakkında "Görevi yaptırmamak için direnme ve nitelikli yaralama" suçlarından Başsavcılığımızın talebi üzerine 18 Haziran 2018 tarihinde tutuklama kararı verilmişti. Şüpheli ve vekilleri aracılığı ile birçok kez tutukluluğun kaldırılmasına yönelik talepte bulunulmuş, nöbetçi mahkeme tarafından her defasında talepler reddedilmiştir. En son tutukluluğun tekrar gözden geçirilmesi için yapılan itiraz incelemesinde, şüpheliler G.S. ve S.S.K. nöbetçi Samsun 1.Sulh Ceza Hakimliğince serbest bırakılmış, diğer şüpheli B.S'nin kesinleşmiş 7 yıl 1 ay hapis cezası bulunması nedeniyle cezaevinde tutulmaya devam edilmektedir. Dosya gözden geçirme incelemesi sonrasında Başsavcılığımıza yeni gönderilmiş olup, tahliye kararlarına itiraz edilmiştir."

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 01:31
  1. Başsavcılık
  2. Samsun
  3. Atakum

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