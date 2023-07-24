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Gündem Doktora darp kamerada!
Gündem

Doktora darp kamerada!

Yeniakit Publisher
2023-07-24 23:52:00 - 2023-07-25 00:01:44

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde özel bir hastanenin önünde sağlık çalışanının darp edildiği anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İddiaya göre, S.A. adlı kişi tedavi için oğlunu hastanenin acil servisine getirdi. Yapılan müdahale sırasında S.A. ile sağlık çalışanı C.T. arasında tartışma yaşandı. Hastane içerisinde başlayan tartışma, hastane önünde devam etti.

S.A., büyüyen tartışmada sağlık çalışanını yumrukla darp etti. Bu sırada hastane bahçesindeki güvenlik görevlileri olaya müdahale ederek tarafları ayırdı. Sağlık çalışanının şikayeti üzerine S.A., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Yaşanan olay ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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