Doktora darp kamerada!

İddiaya göre, S.A. adlı kişi tedavi için oğlunu hastanenin acil servisine getirdi. Yapılan müdahale sırasında S.A. ile sağlık çalışanı C.T. arasında tartışma yaşandı. Hastane içerisinde başlayan tartışma, hastane önünde devam etti.

S.A., büyüyen tartışmada sağlık çalışanını yumrukla darp etti. Bu sırada hastane bahçesindeki güvenlik görevlileri olaya müdahale ederek tarafları ayırdı. Sağlık çalışanının şikayeti üzerine S.A., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Yaşanan olay ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.